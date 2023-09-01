Цены на подсолнечник снижаются

Потенциал для краткосрочного снижения цен на подсолнечник в России есть «Солнечные продукты»

На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в Европейской части страны активно снижались, следует из данных портала Oilworld. Цена закупки в зависимости от региона упала на 2-2,5 тыс. руб. до 25-26 тыс. руб./т, продажи — на 1,5-2 тыс. руб. до 22,65-27,5 тыс. руб./т. Масло тоже показывает снижение, но не столь активное: в среднем цены закупки опустились на 844 руб. до 79,5-80 тыс. руб./т в зависимости от региона, продажи — на 833 руб. до 79,5-81,4 тыс. руб./т. Экспортные цены предложения и спроса (FOB) на сентябрь снизились на $20 до $885 и $865 за тонну соответственно.



Между тем правительство продлило до 31 августа 2024 года действие вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и шрот для защиты внутреннего рынка продовольствия. Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться с учетом базовой экспортной цены в размере 82,5 тыс. руб./т, сообщается на сайт правительства. При этом ставка пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле — разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7). При таком механизме подсчета ставка снизится, несмотря на то что базовая экспортная цена вырастет с 13875 руб./т до 15875 руб./т.



Также правительство приняло решение о переводе пошлины на экспорт подсолнечника в рубли. Согласно постановлению, пошлина должна составлять не менее 32 тыс. руб./т или 50%. Она будет действовать с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024-го. До этого экспортная пошлина на подсолнечник составляла 50%, но не менее $320/т.



Цены на подсолнечник в августе продолжали укрепление, но рынок начинает сталкиваться с сезонными и внешними факторами, оказывающими дополнительное давление на цены, отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Частично спад прослеживался уже в конце минувшего месяца, но де-факто в августе подсолнечник подорожал. «Преимущественно этому способствовало ослабление рубля, которое “закрыло” снижение экспортных цен на масло. При этом старт уборочной кампании в южных регионах России стал дополнительным рычагом, сдерживающим рост стоимости семечки», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также говорит, что снижение закупочных цен вызвано стартом уборочной кампании. Кроме того, мировые цены не оказывают поддержки рынку.



В целом ликвидность до недавнего времени была невысокой, говорит Лозовой. Так, если в июле заводы активно контрактовались, чтобы закрыть потребность в сырье до конца сезона, то уже в августе этот вопрос в основном был решен и многие рассчитывали прайс на сельхозгод-2023/24 и вели осторожную закупочную политику. «При этом отмечу, что некоторые МЭЗы имеют запасы подсолнечника для работы даже на вторую половину осени, преимущественно это касается Поволжья», — добавил Лозовой. По его мнению, потенциал для краткосрочного снижения цен на подсолнечник в России присутствует, особенно если произойдет укрепление рубля, а уборочная кампания продолжится без каких-либо сложностей.



По оценкам агентства OleoScope, средняя стоимость тонны подсолнечника в Центральном федеральном округе в августе выросла с 27,2 тыс. руб. (июль) до 30,5 тыс. руб. с НДС, на Юге России — с 28,6 тыс. руб./т до 32 тыс. руб./т. В Поволжье сделки проходили по 26-27 тыс. руб./т против 23-23,5 тыс. руб./т месяцем ранее. Что касается готовой продукции, то после резкого повышения цен на фоне завершения «зерновой сделки» рынок нашел свой потолок и даже развернулся: в начале августа на базисе FOB экспортные котировки доходили до уровня $900/т, но к концу месяца опустились к отметке $850-855/т, говорит Лозовой. Тем не менее, на внутреннем рынке цены на масло увеличились, хотя и незначительно — сделки преимущественно проходили в районе 85 тыс. руб./т.



Если говорить об экспорте, то в период с сентября 2022-го по июль 2023 года Россия отправила за рубеж свыше 3,6 млн т подсолнечного масла. Больше всего — в Китай, Индию и Турцию, суммарно почти 2 млн т, продолжает Лозовой. Поставки подсолнечника незначительны и составляют лишь 225 тыс. т во всех направлениях. Основные партии маслосемян уходят в страны ЕАЭС. По словам Корбута, экспорт подсолнечного масла сейчас идет в нормальном режиме. «Конечно, хотелось бы больше, но конкуренция со стороны Украины начинает усиливаться: они сформировали логистические каналы и неплохо демпингуют на рынке», — заключил он.



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