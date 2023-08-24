Ставрополье и Кубань начали уборку подсолнечника

Посевы подсолнечника в этом году оказались на 300 тысяч гектаров меньше, чем в 2022-м В. Бычков

Ставропольские аграрии приступили к уборке подсолнечника, сообщил «Интерфакс». Агрокультура обмолочена на площади 2,4 тыс. га, получено 4,9 тыс. т при средней урожайности 20,4 ц/га. В целом подсолнечник в регионе в этом году посеян на более чем 250 тыс. га. В прошлом году аграрии региона собрали около 540 тыс. т маслосемян.



«Подсолнечник является одной из главных культур для масложировой продукции. Подсолнечное масло реализуется как внутри края, так и в другие регионы, — сказал агентству заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Артем Ильин. — С начала года ставропольского подсолнечного масло было экспортировано порядка 18 тыс. т. Такой показатель определен высоким качеством продукции, а также возросшим спросом на товар».



Сельхозпроизводители Краснодарского края также приступили к уборке подсолнечника. По информации Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра при Минсельхозе региона, площадь сева агрокультуры в этом году составила почти 477 тыс. га. 22 августа были собраны первые 1,2 тыс. т маслосемян, средняя урожайность составила 27,7 ц/га. В прошлом году на Кубани собрали рекордные 1,3 млн т подсолнечника.



Цены на подсолнечник к началу уборки снизились: по данным портала Oilworld.ru на 18 августа, средняя по России цена спроса составила 27,4 тыс. руб., снизившись за неделю на 2560 руб. До этого с третьей декады июня цены повышались, в том числе за последний месяц подсолнечник подорожал на 990 руб. за тонну.



Как ранее писал «Агроинвестор», несмотря на то что посевы подсолнечника, по данным Росстата, в этом году оказались на 300 тыс. га меньше, чем в 2022-м и составили 9,8 млн га, урожай агрокультуры может превысить прошлогодний рекорд (16,36 млн т). Так, аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует валовой сбор на уровне 16,38 млн т. Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, производство подсолнечника в России в этом году может составить 17,5 млн т.



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