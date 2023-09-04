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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Щелково Агрохим» построит селекционный центр подсолнечника до 2025 года

В новом центре будет проводиться селекция полного цикла — от родительских форм до элитных семян

| Агроинвестор |

В дальнейшем компоненты гибридов будут размножать в пригодных для гибридизации регионах России
В дальнейшем компоненты гибридов будут размножать в пригодных для гибридизации регионах России

Проектно-строительные работы над селекционным центром подсолнечника «Хелианта» в Адыгее планируется завершить в течение 2024-го или до середины 2025 года. Об этом «РБК Краснодар» рассказал гендиректор «» Салис Каракотов. По его словам, центр создается в рамках селекционного предприятия «Актив Агро», финансировать строительство будет «». В новом центре будет проводиться селекция полного цикла — от родительских форм до элитных семян. В дальнейшем компоненты гибридов будут размножать в пригодных для гибридизации регионах России. Сегодня этот процесс уже осуществляется силами и средствами «». 

«Центр получит лицензионное право выращивать гибриды подсолнечника, разработанные селекционным центром “Актив Агро”. В Адыгее уже приобретена земля для лабораторных, тепличных, складских помещений, а также под площадки для гибридизации. Там будут производиться родительские формы новых гибридов подсолнечника, ориентированные на технологии “Классика”, “Клеарфилд” и “Экспресс”. Сейчас мы формируем концептуальный проект новой площадки», — рассказал Каракотов (цитата по РБК). По его словам, по мере работы над «Хелиантой» планируется набирать молодежь, выпускников Кубанского государственного аграрного университета. «Рассчитываем именно на тех, кого взращивают в том же регионе, в котором мы собираемся заниматься селекцией», — отметил Каракотов.

По прогнозу «Национального семенного альянса», в 2024 году семена подсолнечника отечественной селекции займут 44% рынка, что на 18% больше, чем в 2023-м. В том числе отечественные гибриды займут 24% (плюс 13%), сорта — 20% (плюс 4%).


В июле «Агроинвестор» сообщал, что инвестиции «» в строительство селекционного центра по подсолнечнику составят 700 млн руб. Под первичную инфраструктуру центра «Хелианта» отведено 65 га, участки гибридизации подсолнечника планируется до 2030 года увеличить с 3,6 тыс. га до 15 тыс. га, в текущем году на размножение семян будет направлено 900 млн руб.

По данным системы проверки контрагентов Rusprofile, «Хелианта» была зарегистрирована 7 июля, ее уставной капитал составляет 1 млн руб., доли на паритетных началах принадлежат «» и компании «Косминвест». 50% «Косминвеста» через «Виолан» владеет экс-президент Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов. 

Председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач ранее говорил, что «» — одна из немногих компаний, которые четко просчитывает стратегию и приходит к запланированному результату. По его мнению, в будущем у нее появятся проекты и по другим агрокультурам. «Мы еще 10 лет назад прогнозировали подобное развитие событий, при этом считаем, что таких компаний должно быть не менее четырех-пяти. По-другому противостоять зависимости от иностранных компаний сложно», — отмечал Лобач.

«» специализируется на производстве химических средств защиты растений, но также активно занимается селекционно-семеноводческой деятельностью. Так, были разработаны семеноводческие программы по сахарной свекле (совместно с «»), гибридам подсолнечника («Актив Агро»), сое (Euralis, ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, НПО «Соя-Центр», Институт земледелия НАН Республики Беларусь); по зерновым, рапсу, гороху (компания «Дубовицкое», ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, ФИЦ «Немчиновка»); по яровой пшенице (Институт земледелия НАН Республики Беларусь).

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