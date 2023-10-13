Валовой сбор подсолнечника превысил 10 млн тонн М. Стулов

Минсельхоз США повысил прогноз производства подсолнечного масла в России в сезоне-2023/24 (сентябрь 2023 — август 2024 года) с 6,6 млн т до 6,77 млн т. В прошлом сезоне, по оценке аналитиков, было выпущено 6,34 млн т масла. Прогноз производства подсолнечного шрота увеличен с 6,58 млн т до 6,74 млн т против 6,3 млн т в сезоне-2022/23. При этом оценку валового сбора подсолнечника в нашей стране ведомство оставило без изменения — 17,5 млн т (без учета Крыма и новых регионов).



Объем внутреннего потребления подсолнечного масла в России американское агроведомство оценило в 2,46 млн т (2,39 млн т в сентябре) — на 60 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне. Потребление шрота оценивается в 4,12 млн т (4 млн т в сентябре и 3,9 млн т в прошлом сезоне).



Прогноз экспорта подсолнечного масла из России в этом сезоне повышен на 100 тыс. т по сравнению с сентябрьским обзором, до 4,27 млн т. Объем вывоза в прошедшем сезоне американские аналитики оценили на уровне 4,05 млн т. Экспортный потенциал по шроту также скорректирован в сторону увеличения на 150 тыс. т до 2,55 млн т. В прошедшем сезоне его отгрузки, по оценке Минсельхоза США, составили 2,22 млн т. Также ведомство прогнозирует, что из России в этом сезоне может быть поставлено на внешние рынки 550 тыс. т маслосемян подсолнечника.



Как следует из отчета, в 2023/24 маркетинговом году Россия, как и сезоном ранее, станет второй по объему экспорта подсолнечного масла и шрота. Первую строчку, по прогнозу Минсельхоза США, займет Украина, которая может вывезти 5,6 млн т масла и 4,65 млн т шрота. В прошлом сезоне, по оценке министерства, ее отгрузки составили также 5,6 млн т масла и 4,1 млн т шрота. При этом урожай подсолнечника на Украине прогнозируется на уровне 14 млн т против 12,2 млн т в прошлом году.



По данным Масложирового союза, Россия по итогам сезона-2022/23 поставила на внешние рынки рекордные 3,85 млн т подсолнечного масла — на 26% больше, чем в 2021/22-м. В наступившем сезоне потенциал экспорта оценивается более чем в 4 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что в этом году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т против 16,36 млн т в прошлом году. Агентство OleoScope оценивает потенциал валового сбора в 16,3 млн т. К 12 октября, по его данным, было намолочено 10,4 млн т подсолнечника (4,7 млн т к этой дате в 2022 году).

