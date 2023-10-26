Владимир Путин призвал правительство оперативно реагировать на удорожание продуктов питания

Минсельхоз ранее напомнил участникам рынка о возможных мерах государственного регулирования цен, если ситуация не изменится Ю. Эйвазова

Правительство должно вовремя включать «известные механизмы», чтобы избежать роста цен на продовольствие, сказал президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, глава государства спросил, с чем связан рост цен на мясо птицы более чем на 27% с начала года.



Патрушев пояснил, что в августе было небольшое снижение объемов производства, хотя в период с января по август объемы выпуска увеличились. «Экономических предпосылок для увеличения цены в принципе особо нет никаких, и, переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — рассказал министр.



«Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей: из Белоруссии, из того же Казахстана», — подчеркнул Путин, добавив, что, если делать это своевременно, то не было бы такого роста цен. «Соответствующие решения приняты. Из Белоруссии, из Казахстана к нам поступает мясо птицы, для того чтобы чуть-чуть сбалансировать наш рынок», — доложил Патрушев.



На прошлой неделе Минсельхоз сообщал, что ведомство достигло соглашения с крупными производителями мяса птицы о повышении производства и стабилизации цен на внутреннем рынке, писал «Агроинвестор». Благодаря поддержке государства экономика производства мяса птицы и яиц позволяет обеспечить более приемлемые цены для населения, отмечал Патрушев, также напомнив участникам рынка о возможных мерах государственного регулирования цен, если ситуация не изменится.



20 октября Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок в Россию птицеводческой продукции с трех белорусских и одного предприятия из Казахстана. «Решение принято по результатам анализа материалов, направленных уполномоченными в области ветеринарии органами Белоруссии и Казахстана, информации о проведенной работе по устранению несоответствий, послуживших причиной ограничений, а также принятию превентивных мер для предотвращения повторных выявлений», — говорится на сайте ведомства. Продукция будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.



Между тем, как сообщило Минэкономразвития, на неделе с 17 по 23 октября рост потребительских цен ускорился до 0,24% с 0,15% неделей ранее. Год к году инфляция составила 6,59% после 6,38% на прошлой неделе. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,39%: сказалось удорожание плодоовощной продукции на 1,15% (0,35% неделей ранее), поскольку снижение цен на овощи «борщевого набора» не компенсировало ускорение повышения цен на огурцы и томаты. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились с 0,36% до 0,33%. В том числе цены на мясо кур в 67 регионах за неделю выросли на 0,1-3,6%, в пяти — не изменились, в 13 снизились на 0,1-1,6%, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена на курицу увеличилась на 0,74%, относительно конца сентября рост составил 3,22%. По сравнению с декабрем 2022 года курица стала дороже почти на 28,5%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

