В сентябре годовая инфляция ускорилась до 6%

Плодоовощная продукция в сентябре подорожала почти на 26% год к году flickr.com

По данным Росстата, потребительские цены в сентябре выросли на 6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с августом, когда инфляция составила 5,15%. Месячная инфляция также увеличилась до 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла 0,28%. В сравнении с декабрем 2022 года цены выросли на 4,6%. В 40 регионах России отмечается инфляция на уровне 1% и выше за месяц. Самый высокий рост цен (2,1%) зарегистрирован в Сахалинской области.



Данные Росстата по инфляции за сентябрь (0,87% месяц к месяцу и 6% год к году) оказались хуже и без того высоких ожиданий (0,75% месяц к месяцу, 5,9% год к году), говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это максимальный месячный рост индекса потребительских цен с апреля прошлого года, а для сентября — максимальный с сентября 2000-го. «Дело в том, что для первого осеннего месяца обычно характерна низкая инфляция, поскольку еще должны действовать сезонные факторы снижения или слабого роста цен на плодоовощную продукцию нового урожая», — пояснила эксперт.



В этот раз существенные коррективы внесли ослабление курса рубля (к доллару — более чем на 40% с начала года) и рост цен на ГСМ (в течение нескольких месяцев до введения запрета на экспорт), поясняет Беленькая. «Однако более фундаментальная причина ускорения инфляции состоит в том, что внутренний спрос растет быстрее возможностей увеличения предложения. Как объясняет Банк России, перегретый внутренний спрос выражается и в повышенном рублевом спросе на импорт, который в условиях сократившегося стоимостного объема экспорта способствует ослаблению курса рубля», — говорит эксперт.



В результате слабый курс рубля переносится через рост издержек в рост внутренних цен, прежде всего, реагируют товары и услуги с высокой долей импортной составляющей, продолжает Беленькая. С другой стороны, наиболее чувствительным для населения является значительный рост цен на продовольствие и топливо с начала года. Оперативные данные Росстата на 9 октября подтверждают сохранение повышенных темпов роста цен по многим товарам и услугам. Это увеличивает риски превышения инфляцией верхней границы прогнозного диапазона Банка России на конец года в 6-7%, считает эксперт.



В сентябре цены на продукты питания в среднем выросли на 5,34% по сравнению с сентябрем прошлого года (на 0,96% по сравнению с августом текущего года), сообщил Росстат. Больше всего год к году увеличились цены на фрукты и овощи — на 25,87%. В месячном выражении цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,24%. Например, стоимость томатов увеличилась на 21,7%, бананов — на 19,3%, огурцов — на 13,2%, апельсинов — на 12,2%. Вместе с тем цены на капусту снизились на 22,7%, морковь — на 17,6%, картофель — на 13,9%, репчатый лук — на 13,5%. По сравнению с августом в сентябре заметнее всего подорожали яйца — на 7,8% и куры — на 5,7%. В годовом выражении рост цен на них составил соответственно 17,4% и 22,3%.



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