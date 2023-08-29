Аналитики прогнозируют увеличение долговой нагрузки в АПК

Долговая нагрузка может вырасти из-за повышения производственных затрат и удорожания импорта М. Стулов

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», к концу 2023 года долговая нагрузка отрасли может вырасти. Как следует из материалов агентства, оно оценивает прогноз по сектору АПК на этот год как развивающийся, что означает возможность двух вариантов развития — стабилизации или снижения финансовых показателей.



Сектор растениеводства оказался под негативным влиянием ухудшения ценовой конъюнктуры для российского зерна как на внутреннем, так и на международном рынках, отметили аналитики. Однако поддержка АПК по-прежнему является приоритетом для государства, создаются тенденции изменения ее мер в сторону интенсивного развития сектора. Во второй половине 2023 года эксперты ожидают восстановления ценовой конъюнктуры и расширения рынков сбыта, что поддержит представителей отрасли.



Рейтинговое агентство проанализировало компании, занимающиеся растениеводством и животноводством, с выручкой более 300 млн руб. и отношением долга к операционной прибыли в диапазоне от 0 до 30. EBITDA компаний в портфеле агентства по итогам 2022 года снизилась в среднем на 3% из-за роста себестоимости, при увеличении выручки на 22%. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4 процентных пункта. Это связано с увеличением стоимости основных средств производства и логистических издержек. В 2023 году ожидается дальнейшее давление на финансовые показатели компаний из-за девальвации рубля. В таких условиях ожидается активизация M&A активности, включая приобретение менее устойчивых компаний крупными игроками в сезоне-2023/24.



Долговая нагрузка компаний агросектора в 2023 году может увеличиться из-за роста производственных затрат и удорожания импорта, считают эксперты. Однако система льготного кредитования отрасли обеспечивает комфортные уровни процентной нагрузки к показателю EBITDA. Ликвидность рейтингуемых компаний оценивается на умеренном уровне, с достаточным объемом невыбранных кредитных линий и прогнозным операционным денежным потоком. Доля краткосрочных заимствований в кредитном портфеле компаний АПК составляет до 60%, поэтому ожидается тенденция к удлинению сроков оплаты при ведении расчетов с поставщиками.



С точки зрения операционной прибыли на сектор АПК влияет динамика мировых цен на продовольствие, показывающих коррекцию в 2023 году на фоне высокой базы прошлого года, сказала «Агроинвестору» аналитик «Финам» Анна Буйлакова. Также отмечается инфляция себестоимости из-за девальвации рубля, удорожания логистики. «При этом инвестиционная активность в текущем году может активизироваться за счет налаживания новых коммерческих связей. Мы можем увидеть консолидацию активов вокруг крупных игроков, по примеру покупки ГК НМЖК агрохолдингом “Русагро”», — считает она.



Таким образом, на долговой нагрузке может сказаться как некоторое ухудшение операционной рентабельности сегмента, так и увеличение инвестиционной активности, продолжает Буйлакова. По ее мнению, давление на инвестиционную активность во втором полугодии 2023 года может оказать повышение ставки кредитования, особенно учитывая то, что объем средств на субсидирование льготного кредитования АПК в этом году был снижен до 157,9 млрд руб. (177 млрд руб. в 2022-м). В отдельных случаях будет наблюдаться уменьшение долговой нагрузки, считает аналитик. В частности, «Русагро» ожидает снижения показателя «Чистый долг / EBITDA» (2,6х во втором квартале 2023 года) за счет нормализации EBITDA, которая оказалась под давлением за последние 12 месяцев, в том числе из-за переноса сроков реализации зерновых, добавляет Буйлакова.



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