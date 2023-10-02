Больше рыбы в меню. Президент поручил Минсельхозу продумать комплекс мер по стимулированию потребления рыбной продукции

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Уровень самообеспечения рыбой в России — более 150 %. Однако большая часть из добываемого и производимого объема из страны вывозится, а потребление рыбных продуктов остается невысоким. Потенциал роста внутреннего спроса на рыбу составляет не менее 200 тыс. т, но для того, чтобы люди чаще включали ее в свой рацион, нужно в первую очередь повышать их покупательную способность. Без роста доходов никакая программа стимулирования не поможет, уверены эксперты



С потреблением рыбной продукции ситуация в России в последние годы принципиально не меняется. Объем съедаемой рыбы в стране на человека колеблется плюс минус на 0,2-0,5 кг из года в год, следует из данных Росстата. В то же время объемы добычи рыбы и морепродуктов не уменьшаются, а производства динамично растут. Так, в 2022-м рыбопромысловыми хозяйствами было выловлено 4,9 млн т рыбы, а компаниями аквакультуры выпущено 383,5 тыс. т. Согласно оценке Минсельхоза, в целом уровень самообеспечения рыбой (объем вылова и аквакультура по отношению к спросу) в России по итогам прошлого года составил 153,3%, что значительно превышает показатель, установленный Доктриной продовольственной безопасности (85%).