Минсельхоз договорился с производителями мяса птицы о стабилизации цен

В последнее время стоимость куриного мяса в России значительно выросла М. Стулов

Минсельхоз и крупные производители мяса птицы достигли соглашения о повышении производства и стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба министерства. Договоренность была достигнута на совещании, в котором приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители Национального союза птицеводов и ключевые компании-участники рынка. По словам Патрушева, благодаря поддержке государства экономика производства мяса птицы и яиц позволяет обеспечить более приемлемые цены для населения. Он также напомнил о возможных мерах государственного регулирования цен, если ситуация не изменится.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что ситуация с ценами на мясо птицы в последние недели сильнее не изменилась. При этом рост отпускных цен на тушку приостановился, в то время как части тушки немного дорожают. Также продолжается рост себестоимости производства, прокомментировал он «Агроинвестору». Это объясняется увеличением стоимости транспортных услуг из-за роста цен на топливо и нехваткой управляющего подвижного состава.



Давлеев отметил, что ясности относительно договоренности производителей и Минсельхоза пока нет, конкретные параметры решений неизвестны. «Встречи обычно происходят с ведущими компаниями отрасли, которые занимают 35-40% рынка, а весь рынок, особенно региональный, не так сильно зависит от федеральных компаний, цены диктует местный потребитель», — рассуждает он. В пресс-службах ГАП «Ресурс» и «Черкизово» отказались от комментариев.



По данным Росстата, производство мяса птицы в живом весе в январе-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,7% до 4,31 млн т. «Этот рост отстает от повышения уровня покупательской способности населения и инфляции. Думаю, это один из факторов, который приводит к удорожанию продукции птицеводства», — считает Давлеев.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что стоимость куриного мяса в рознице сегодня демонстрирует рост. Так, в среднем по стране килограмм куриного мяса стоит 226,8 руб., неделю назад его цена составляла 224,8 руб./кг. Для сравнения, месяц назад куриное мясо стоило 211,9 руб./кг, год назад — 181,4 руб./кг.



Производство курицы в России продолжало расти с середины 2021 года. В 2022 году прирост составил 4,9% (6,5 млн т), в первом квартале 2023-го он составил 2,6%. Однако по итогам первого полугодия темпы роста производства снизились до 1,6%, свидетельствуют данные Национального союза птицеводов (НСП) и Росстата, на которые ссылались «Ведомости». В то же время Минсельхоз отмечает, что отрасль птицеводства все равно демонстрирует положительную динамику и ожидает более значительного прироста к концу года.



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