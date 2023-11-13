Минсельхоз будет стимулировать компании заключать долгосрочные договоры на поставку курицы

Массовая практика заключения долгосрочных контактов есть и сейчас Ю. Эйвазова

Минсельхоз и Минпромторг будут стимулировать производителей птицеводческой продукции и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках. Это позволит обеспечить прогнозируемые объемы и цены в рознице. «Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей», — пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.



Агроведомство отметило, что в 2023 году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яиц. Но с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.



По данным Росстата, в октябре охлажденная и мороженая курица подорожали на 29,09% относительно конца декабря 2022-го, год к году — на 26,8%. Рост цен на яйца составил 18,66% и 23,88%, на мясо в целом (включая куриное) — на 15,04% и 14,39% соответственно.

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что долгосрочные рамочные соглашения между производителями и сетями заключаются и сейчас. По его словам, обычно такие договоры действуют как минимум год и почти всегда продлеваются, производители с сетями могут работать десятилетиями. «Я знаю крайне мало случаев, когда соглашения не продлевались. Как правило, реструктуризация контрактов происходит в рамках слияния или поглощения той или иной торговой сети, но связи с традиционными поставщиками всегда остаются», — добавил он.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев тоже говорит, что практика заключения долгосрочных контактов есть и сейчас. Но даже в рамках таких контрактов учитывается рыночная конъюнктура и возможности производителя относительно выполнения заявок со стороны сети: бывают перебои с поставками, перерыв на обслуживание производственных линий и др. По словам эксперта, для производителя основное преимущество долгосрочного контракта заключается в большей уверенности во взаимодействии с контрагентом — торговой сетью. Также подобные соглашения снижают издержки на обслуживание контракта, что в конечном итоге положительно влияет на цену.



В конце октября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что нужно вовремя включать «известные механизмы», чтобы избежать роста цен на продовольствие. В частности, глава государства обратил внимание, что курица с начала года подорожала более чем на 27%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что в августе было небольшое снижение производства, однако сейчас птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали снижать цены. По словам Давлеева, в последние три недели отпускные цены производителей на птицеводческую продукцию стабилизируются, за это время они снизились в среднем на 1-2%. Это связано с традиционным сезонным ростом предложения и птицы, и свинины на убой.



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