Вопрос временного запрета экспорты мяса птицы обсудят в середине ноября

Птицеводы прогнозируют рост производства на 3% по итогам года «Черкизово»

Вопрос о временном запрете на экспорт из России некоторых видов мяса птицы и пищевого яйца планируется рассмотреть на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию в середине ноября, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко. Введении новых ограничений на вывоз продовольствия не обсуждается, уточнила она.



Абрамченко напомнила, что важным приоритетом является стабильность внутреннего рынка как с точки зрения физического объема продовольствия, так и его экономической доступности. «Из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства [мяса птицы]. Для того, чтобы увеличить объем, было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии — наших партнеров по ЕАЭС. И проведена дополнительная работа с производителями для того, чтобы нарастить объем», — отметила Абрамченко. Она добавила, что сейчас производители мяса птицы подтверждают ранее данный прогноз о том, что к концу года ожидается прирост его выпуска на 3%, что также должно привести к снижению цены.



В конце октября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что нужно вовремя включать «известные механизмы», чтобы избежать роста цен на продовольствие. В частности, глава государства обратил внимание, что курица с начала года подорожала более чем на 27%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что в августе было небольшое снижение производства, однако сейчас птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали снижать цены.



Вместе с тем, Минсельхоз предложил установить временный запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Запрет не будет распространяться на поставки крыльев, спинок, шеек, гузок, печени и прочих субпродуктов (свежих, охлажденных и замороженных), также будет разрешен экспорт в страны ЕАЭС. Кроме того, агроведомство предложило ввести беспошлинную квоту на ввоз в Россию до 160 тыс. т мяса птицы.



По данным Росстата, на конец сентября поголовье птицы во всех хозяйствах составило 555,8 млн — на 3,5% меньше, чем голом ранее. Сельхозорганизации в сентябре произвели 512,8 тыс. т птицы на убой в живом весе — на 1% меньше, чем в августе и на 2,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. За неделю с 24 по 30 октября курица в рознице подорожала в среднем на 0,43%, по сравнению с концом сентября — на 3,66%, относительно декабря 2022-го — на 29,02%.



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