Минсельхоз предлагает ввести беспошлинную квоту на импорт некоторых видов мяса птицы

Даже если эти ограничения будут введены, цены на мясо птицы быстро не снизятся М. Стулов

Минсельхоз предлагает ввести беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов мяса птицы в размере до 160 тыс. т на 2024 год. Ведомство сообщило, что эта мера необходима для обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и яйцах, учитывая повышенный спрос на эти товары. Также предлагается ввести запрет на экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го, с такой инициативой Минсельхоз выступил на прошлой неделе. Министерство просит вынести эти вопросы на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.



Запрет на экспорт предлагается ввести на свежие, охлажденные и замороженные тушки курицы, а также их части. Разрешается экспорт крыльев, спинок, шеек, гузок, печени и прочих субпродуктов (свежих, охлажденных и замороженных). Ограничения не будут распространяться на продукцию, поставляемую в страны ЕАЭС, а также на продукцию, вывозимую с территории России в рамках международных транзитных перевозок или перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что введение беспошлинной квоты на импорт сейчас — несвоевременная мера. «Дело в том, что рынок ожидает традиционного снижения цены в январе-феврале, которая происходит сразу после новогодних праздников. Поэтому принимать такие решения сейчас необоснованно, — сказал он «Агроинвестору». — Если мы говорим про ввоз мяса птицы вне квоты, то это могут быть поставки из Турции и Бразилии, возможно, Китая». Давлеев обратил внимание, что на сегодняшний день дефицита мяса птицы на рынке нет, есть только рост цены. При этом экспорт остается на уровне прошлого года.



По его мнению, экспортные ограничения тоже не дадут никакого эффекта. «Зачем увеличивать давление на отечественных производителей — непонятно. На мой взгляд, эти меры запоздалые и не учитывают сезонности. Если нужно было снизить рост цен, то делать это нужно было в мае-июне. Сейчас цены относительно стабильны и не зависят от количества товара на рынке, они зависят от большой денежной массы у населения. Это позволяет людям покупать мясо птицы по любой цене», — рассуждает Давлеев.



При этом эксперт подчеркнул, что даже если эти ограничения будут введены, цены на мясо птицы быстро не снизятся, это произойдет лишь через 1,5-2 месяца. «Этот будет как раз тот момент, когда цены и так станут низкими. Это просто обрушит рынок и убьет отечественных производителей», — предупреждает Давлеев.



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