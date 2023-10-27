Компании сообщили об увеличении производства мяса бройлера

Временный запрет экспорта мяса птицы может негативно повлиять на отрасль «Черкизово»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, открыла комплекс по выращиванию бройлеров в Лебедянском районе Липецкой области. Его мощности позволят компании в 2024 году увеличить объем производства мяса в регионе примерно на 10%, сообщила пресс-служба агрохолдинга.



Комплекс из 32 корпусов ранее использовался для содержания родительского стада. Инвестиции в реконструкцию, включающую обновление систем кормления, поения, вентиляции и санпропускников, превысили 400 млн руб. Решение о перепрофилировании площадки было связано с планами компании по наращиванию объемов производства мяса бройлеров. Перепрофилирование этих птичников не означало, что вместо них будут создаваться новые для родительского стада, инкубационного яйца у агрохолдинга хватает, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Черкизово».



По итогам 2022 года группа «Черкизово» стала крупнейшим в Липецкой области производителем мяса бройлеров, выпустив 120,9 тыс. т в живом весе — это 60,3% от всего объема мяса птицы в регионе. Открытие дополнительных площадок выращивания бройлеров позволит компании увеличить производство на 12 тыс. т в год. С учетом птицеводческих предприятий в других регионах группа может выпускать в год более 1 млн т мяса бройлеров, оценивает компания. В 2022 году она произвела 846 тыс. т мяса бройлера против 813 тыс. т в 2021-м и стала второй в рейтинге Национального союза птицеводов (НСП).



Также об увеличении производства сообщил «Мираторг»: за январь-сентябрь он выпустил 145 тыс. т мяса бройлера в живом весе — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с увеличением продуктивности цыплят благодаря сбалансированному питанию и оптимизации технологических процессов выращивания, пояснил агрохолдинг. В прошлом году он выпустил 174 тыс. т мяса бройлера и стал восьмым в рейтинге НСП.



Накануне стало известно, что Минсельхоз планирует запретить экспорт пищевых яиц и некоторых видов мяса птицы на полгода, чтобы предотвратить рост цен и возможный дефицит этих продуктов на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены на яйца выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, мясо птицы подорожало на 25,3%. Это связано с уменьшением объемов производства и увеличением себестоимости продукции на фоне высокого курса доллара. Президент Владимир Путин ранее в ходе совещания с правительством обратил внимание на удорожание курицы и сказал, что правительство должно вовремя включать «известные механизмы», чтобы избежать роста цен.



Между тем, планы Минсельхоза запретить экспорт могут негативно повлиять на отрасль, пишет «Интерфакс». «Считаем это ограничение плохим сигналом для производителей и инвесторов в птицеводство. Для снижения цен необходимо создавать условия для инвестиций и увеличения объемов производства птицы, а не вводить ограничения экспорта», — прокомментировала агентству пресс-служба «Мираторга».



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уверен, что серьезных оснований для ограничения вывоза мяса птицы нет, поскольку цены на него за последние восемь лет выросли на уровне инфляции. «Потребители не отказываются от птицы именно потому, что ее экономическая доступность сохраняется. А вот репутационные и экономические потери от такого решения могут быть довольно серьезными», — цитирует его «Интерфакс». Юшин отметил, что часть российской продукции экспортируется по долгосрочным контрактам в розничные сети, а занять место на полке в зарубежной рознице — это колоссальный труд и огромные инвестиции. «Если мы будем непредсказуемы в плане наших поставок, они просто не станут с нами вообще работать», — предупредил он.



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