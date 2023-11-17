Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита сельхозтехники для сезонных полевых работ

За девять месяцев 2023 года производство российской сельскохозяйственной техники в денежном выражении составило 218,6 млрд рублей В. Бычков

Минсельхоз сообщил, что в России достаточный машинно-технологический парк, который позволяет проводить сезонные работы в сельском хозяйстве в установленные сроки. Министерство также проводит работу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом по выявлению случаев необоснованного повышения цен на сельскохозяйственную технику, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.



По данным региональных органов управления АПК, в наличии у фермеров есть 566,7 тыс. единиц тракторов и комбайнов. За текущий год было приобретено 46,3 тыс. единиц техники, включая 11 тыс. тракторов, что на 10,4% выше уровня 2022 года. Кроме того, Минсельхоз отметил увеличение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций со 148,6 л.с./100 га до 156,3 л.с./100 га с 2018 года за счет приобретения современной энергонасыщенной техники.



По данным ассоциации «Росспецмаш», которые есть в распоряжении «Агроинвестора», в январе-сентябре 2023 года объем производства российской сельскохозяйственной техники составил 218,6 млрд руб., что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Отгрузки на внутренний рынок составили 181,4 млрд руб. с НДС, на экспорт — 14,9 млрд руб. (без НДС). За указанный период производство тракторов снизилось на 2,3% до 4,3 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов — выросло на 48,2% до 5 тыс. штук, кормоуборочных самоходных комбайнов — на 70,8% до 316 штук. В то же время выпуск плугом стал меньше на 22,8% (2,45 тыс. штук).



Поставки тракторов на внутренний рынок в январе-сентябре составили 3.4 тыс. штук, что на 12,1% ниже аналогичного периода прошлого года, зерноуборочных комбайнов российским аграриям было продано на 11,6% больше — 3,5 тыс. штук, плугов — на 13,9%, 237 штук.



Ассоциация «Росспецмаш» считает, что для увеличения доли отечественных производителей сельхозтехники до 80% к 2030 году необходимо создать благоприятные экономические условия для развития сельского хозяйства. Это включает предоставление аграриям и промышленникам льготных кредитов со ставкой 0-1%, отмену ограничений для экспорта сельхозпродукции, увеличение объема льготных перевозок железнодорожным транспортом, гарантирование минимальных цен на продукцию аграриев на внутреннем рынке, предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим слоям населения, увеличение объемов страхования урожая и снижение страховых премий.



Также необходимо увеличить финансирование «Программы 1432» до 15 млрд руб. в год на период с 2024-го по 2030 год, предоставить гранты на развитие комплектующих для специализированной техники в размере не менее 10 млрд руб. в год с 2023-го по 2027 год, и распространить льготы по страховым взносам и налогам на производителей специализированной техники. Кроме того, средства из федерального бюджета и региональных программ господдержки должны направляться исключительно на приобретение российской сельхозтехники, согласно указанию президента Владимира Путина.



Ранее сообщалось, что бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники для продажи аграриям на льготных условиях на 2023 год будет увеличен до 8 млрд руб. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отмечал, что после введения санкций отечественные производители сельхозтехники смогли нарастить производство и обороты благодаря поддержке государства. Мишустин также уточнял, что дополнительное финансирование программы позволит поставить в текущем году около 6 тыс. российских и белорусских тракторов.



Размер субсидий на закупку техники будет учитывать различные факторы, включая удаленность территорий и организацию логистики. Например, для аграриев Дальнего Востока скидка по «программе 1432» будет увеличена с 15% до 20%, что поможет компенсировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы. Для сельхозпроизводителей из новых регионов дисконт будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов она составит 10%.



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