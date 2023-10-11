Программа по поставке тракторов со скидкой реализована лишь на 41,5%

Больше всего тракторов по программе поставил Минский тракторный завод «Минский тракторный завод»

К концу сентября программа поставок тракторов российского и белорусского производства аграриям со скидкой выполнена только на 41,5%. Об этом в ходе выставки «Золотая осень—2023» сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, пишет поле.рф. В связи с этим он призвал регионы активизировать спрос со стороны аграриев. Некрасов напомнил, что российские производители сельхозтехники установили фиксированные цены, а также предлагают скидки от 10% до 20%.



По словам чиновника, ожидается активное приобретение тракторов в октябре, ноябре и декабре — это традиционный «тракторный сезон». Ранее Минсельхоз вместе с Минпромторгом разработал план поставок сельхозтракторов российского и белорусского производства со скидкой для аграриев. Согласно скорректированному плану, до конца 2023 года в регионы должны поступить 5,47 тыс. единиц техники. На данный момент поставлено 2,27 тыс. тракторов.



Лидерами отгрузки сельхозтехники аграриям являются Минский тракторный завод (1,37 тыс. единиц из чуть более 3 тыс. по плану), Петербургский тракторный завод (583 из 1,5 тыс.) и «Ростсельмаш» (305 единиц из 883). Некрасов также отметил регионы, которые увеличивают приобретение сельхозтехники в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Среди них Ставропольский край, Московская, Ивановская, Курганская и Смоленская области.



Однако в некоторых регионах наблюдается значительное сокращение приобретения тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. К их числу относятся Красноярский и Приморский края, Новосибирская и Иркутская области, Удмуртия. Особенно беспокоит Сибирский федеральный округ, где три региона попали в антирейтинг. Например, в Красноярском крае в 2023 году аграрии приобрели 103 трактора (на 29 сентября) по сравнению с 232 тракторами годом ранее; зерноуборочных комбайнов — 28 против 131, кормоуборочных — четыре против 14; прочей сельхозтехники — 319 единиц против 1,2 тыс., привел данные Некрасов. Он отметил, что регионам необходимо активнее использовать федеральные меры государственной поддержки и разрабатывать свои меры с учетом региональной специфики для поддержки спроса на сельхозтехнику со стороны аграриев.



В конце сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выражал обеспокоенность в связи с ситуацией с обеспечением АПК сельхозтехникой, спрос на которую со стороны аграриев снизился из-за роста цен. «Будем вырабатывать какие-то методы, которые позволят приобретать сельхозтехнику нашим аграриям», — приводил его слова «Интерфакс». При этом министр обращался к депутатам с просьбой проконтролировать закупку техники регионами в рамках предоставленных им квот.



Директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова ранее отмечала, что в январе-августе производство сельхозмашин в денежном выражении увеличилось на 24% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, составив 202,1 млрд руб. с НДС против 163,1 млрд руб. с НДС. При этом, по информации «Росспецмаш», доля российской техники на внутреннем рынке упала с 59% до 53,1%.



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