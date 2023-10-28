Стоимость озимого сева увеличилась

Озимый сев под урожай 2024 года проведен на площади 18,5 млн гектаров MaterMacc S.p.A.

Озимый сев под урожай 2024 года проведен на площади 18,5 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на заседании правительства 27 октября. По плану ведомства, озимые должны занять 20 млн га — примерно на 1,5 млн га больше, чем в прошлом году. «Сейчас сев активно идет на Юге, Северном Кавказе, а также в новых регионах. Погода пока не самая благоприятная: наблюдается дефицит осадков. Тем не менее рассчитываем на достижение плановых показателей», — добавил министр.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что озимый сев предприятие провело в ранние сроки, дожди прошли своевременно, и всходы сейчас отличные. «Правда, озимый клин мы сократили в три раза — с 1,5 тыс. га до 500 га. Причина — резкое снижение рентабельности растениеводства», — посетовал он.



В этом году на стоимости озимого сева негативно сказались расходы на топливо: посевная как раз выпала на пик удорожания ГСМ, пояснил Поляков. «К тому же у нас большое количество импортной техники, и затраты по запчастям и комплектующим тоже очень высокие», — делится Поляков. Ситуация усугубляется резким снижением рентабельности производства зерновых: цена продажи пшеницы 4-го класса с НДС составляет 10 тыс. руб./т — столько же составляют затраты на производство, но без НДС. «Получается, что мы работаем по пшенице с отрицательной рентабельностью», — сравнил руководитель. Тем не менее пшеницу в небольшом объеме компания все же посеяла, рассчитывая, что цены на нее вырастут в новом сезоне.



В компании «Елань» из Оренбургской области сев озимой пшеницы прошел в штатном режиме, особых проблем с погодой не было. «План по севу выполнили. Можно было, конечно, посеять больше, но в связи с тем, что лишнего зерна на рынке много, увеличивать площади под озимыми не стали», — говорит гендиректор предприятия Алексей Орлов. Традиционно под озимые в компании отводится около 5 тыс. га, в этом году их посевы составили 4,8 тыс. га.



Горючее в этом году под озимый сев пришлось покупать по высоким ценам, затраты на остальные средства производства были меньше. «Семена у нас свои, мы из заготавливаем их с урожая предыдущего года. Например, в этом году уже заготовили семена на осень 2024-го», — рассказал Орлов. В этом году компания переходит на систему беспахотного земледелия и прямого сева. «Почти половину площадей мы в этом году засеяли по непаровым предшественникам, сразу после того, как убрали урожай», — добавил Орлов. Выбор такой технологии связан с желанием уменьшить затраты на растениеводство.



На Кубани в отдельных регионах погода в период озимого сева была неблагоприятной. Гендиректор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец отмечает, что в Краснодарском крае 3,5 месяца, в том числе в период озимого сева, стояла сухая погода, поэтому сеяли в сухую землю. В октябре выпало всего 20 мм осадков. «Мы закончили озимый сев в традиционные сроки — 15 октября, но на 26 октября всходов так и не получили, — делится руководитель. — Ждем, но по прогнозу до конца октября осадков не ожидается». По оценкам Неженца, стоимость озимого сева в этом году примерно на 15% выше, чем была в прошлом за счет увеличения цен на топливо и запчасти.



В то же время группе хозяйств «АгроГард» погода в Краснодарском крае благоприятствовала: на 26 октября зерновые в регионе компания посеяла на площади более чем 90% от плана. Сев озимых под урожай 2024 года в регионах ЦФО компания к этой дате завершила, существенных отклонений от оптимальных сроков сева не было. «На последних этапах сева отмечали нехватку влаги, но в дальнейшем она была компенсирована, -прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Теперь наблюдаем за состоянием посевов».



Семена, необходимые агрохимикаты и минеральные удобрения под озимую кампанию были подготовлены «АгроГардом» заранее. Рост цен на них доходил до 30% и выше. «Большую обеспокоенность вызывала ситуация с топливом: по всем регионам в интенсивный период уборочных работ наблюдался дефицит и скачок цен на дизельное топливо, — вспоминает Царев. — Сейчас ситуация стабилизировалась, дефицита нет, цены постепенно снижаются».



В целом компания в прошлом году постаралась закрыть все наиболее насущные потребности в технике и оборудовании. Поэтому в плане обеспеченности сельскохозяйственной техникой существенных проблем в этом сезоне не было, продолжает Царев. При этом с учетом снижения маржинальности бизнеса «АгроГарду» приходится вносить определенные изменения в реализацию утвержденных инвестиционных программ, придерживаясь политики сдержанного инвестирования — не сокращать инвестиции, но и не увеличивать их. «Стараемся замещать дорогую импортную технику отечественными аналогами, пробуем новые марки китайских и корейских производителей (тракторы YTO, Ensign, фронтальные погрузчики Doosan), — делится Царев. — Мы давно сотрудничаем с “Ростсельмаш”. Доля техники этого производителя постепенно увеличивается — Сейчас 44% против 11% еще пять лет назад». За последние три года компания приобрела 41 зерноуборочный комбайн и один прицепной опрыскиватель «Ростсельмаш». Большинство комбайнов в 2022-м покупали по программе государственного субсидирования производителей №1432, уточняет Царев.

