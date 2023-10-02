На Кубани начался озимый сев

По плану федерального Минсельхоза, озимые под урожай 2024 года должны занять 20 млн гектаров Pixabay

В Краснодарском крае начался сев озимых. В этом году ими планируется занять 1,77 млн га земель против 1,8 млн га в 2022-м, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в посевной кампании будут задействованы 32 тыс. единиц сельхозмашин, включая тракторы, сеялки и посевные комплексы. Сев озимых культур планируется завершить к концу октября.



Для поддержки и развития растениеводства на Кубани в этом году выделено более 5 млрд руб. субсидий и грантов. Также предусмотрены средства на закупку новой сельскохозяйственной техники и модернизацию производств. Краснодарский край является одним из ключевых сельскохозяйственных регионов России, а зерно является его основным экспортируемым продуктом. В 2022 году на Кубани был установлен исторический максимум урожая зерновых и зернобобовых — 15,1 млн т, в том числе 10,7 млн т пшеницы.



Низкая стоимость зерна, которая сейчас установилась, рост стоимости энергоносителей, топлива и другие издержки побуждают аграриев сокращать посевные площади, говорит директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Она отметила, что высокий урожай сокращает рентабельность. «В целом сев идет хорошими темпами, погодные условия позволяют не задерживаться. Однако есть вероятность сокращения посевных площадей на 200-250 тыс. га по сравнению с прошлым годом», — прокомментировала она «Агроинвестору».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сев озимых в России идет довольно неплохо, за исключением регионов Северо-Запада, Урала и Сибири. «Было отставание по Центру, но мы ожидаем, что в ближайшие дни оно будет преодолено. Юг сеет достаточно активно, при этом во многих регионах наблюдается засуха, поэтому аграрии прибегают к технологии “амбарного сева”», — отметил эксперт. По его оценке, общая площадь под озимыми в этом году немного сократится. По плану федерального Минсельхоза, озимые под урожай 2024 года должны занять 20 млн га — на 1 млн га больше, чем под урожай 2023-го.



12 сентября пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что в планах аграриев региона на текущий год сев озимых на площади более 100 тыс. га. В Тамбовской области озимыми планируется засеять свыше 390 тыс. га, в Волгоградской области уже засеяно около 1,53 млн га площадей. Озимые культуры в регионе являются основой урожая — в 2023 году на них пришлось 87% от общего валового сбора зерна в 5,8 млн т.



В Пензенской области, по данным регионального Министерства сельского хозяйства на 21 сентября, посеяли 364 тыс. га озимой пшеницы, 3,1 тыс. га озимой ржи, 0,5 тыс. га озимой тритикале, 0,5 тыс. га озимого рыжика. Общая площадь сева озимых под урожай будущего года в Пензенской области составила 368,4 тыс. га, что составляет 97% от плана. 27 сентября в Крыму стартовал сев озимых. Ими засеяно 0,4% полей, или больше 2 тыс. га. Под урожай следующего года уже посеяли более 550 га озимого рапса и 750 га озимой пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

