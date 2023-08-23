Площадь озимого сева ожидается на уровне среднемноголетних значений

В прошлом году озимые были посеяны на площади 17,3 млн гектаров Pxhere

По состоянию на 18 августа сев озимых зерновых был проведен на площади 223,1 тыс. га, работу начали отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов — всего 19 субъектов, сообщили «Агроинвестору» в Минсельхозе. На Юге сев озимых зерновых может продолжаться до середины ноября. «Площадь сева озимых при благоприятных погодных условиях ожидается на уровне не ниже среднемноголетних значений», — отметили в ведомстве. В прошлом году, по данным Росстата, озимые под урожай 2023 года были посеяны на 17,3 млн га против 18,2 млн га годом ранее.



Одними из первых осеннюю посевную начали аграрии Оренбургской области. По информации пресс-службы губернатора региона, план по озимым в регионе составляет 1 млн га, к 15 августа было засеяно 14,2 тыс. га. В середине августа



приступили к севу озимых аграрии Татарстана. По данным Минсельхозпрода республики, за первую неделю работы озимые зерновые культуры посеяли на площади 109,4 тыс. га, или 21% от плана, в том числе озимая пшеница заняла 81,3 тыс. га.



В связи с усложнением политико-экономической ситуации расходы сельхозпроизводителей на осеннюю посевную выросли относительно прошлого года из-за удорожания средств производства. При этом, по информации регионов, в целом проблем с обеспеченностью семенами, СЗР, минудобрениями и др. нет. Резкое снижение курса рубля пока не оказывает существенного давления на стоимость озимой посевной, поскольку сельхозпроизводители заранее успели взять кредиты и закупить все необходимое. По словам вице-президента «Опоры России», председателя комиссии по развитию зернового комплекса Сергея Соколова, у сельского хозяйства довольно большая инерция, поэтому денег на проведение озимого сева в плановых объемах хватит. «Семена уже отложены. Агрохимию дают в рассрочку и в долг, поэтому здесь вряд ли стоит ждать какой-то драмы», — считает он. Единственное «узкое место» — ГСМ, которые, по оценке аграриев, выросли в цене почти на четверть.



По данным Минсельхоза на 15 августа, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ (включая уборочную и сев озимых), составил 700,8 млрд руб. Это на 2,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. В частности, Россельхозбанк выдал 477,7 млрд руб. кредитов, Сбербанка — 223,1 млрд руб. За аналогичный период прошлого года объем кредитования предприятий АПК на эти цели составил 682,1 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 460,7 млрд руб., Сбербанка — 221,4 млрд руб.

В Минсельхозе с учетом своевременного доведения мер поддержки до аграриев, организации поставок сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и средств защиты растений не ожидают проблем с озимым севом, связанных с недофинансированием посевной.



По мнению экспертов, риски осенней посевной в большей степени связаны с погодой. «Засухи на горизонте вроде пока не видно, а вот поздняя уборка и излишние дожди могут сдвинуть сроки сева от оптимальных, или вообще привести к недосеву, как в прошлом году в Центре», — сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



Сложная погодная ситуация перед началом озимого сева была в Сибири и Поволжье. «Содержание продуктивной влаги в почве до выпадения осадков было недостаточным, но ситуация после последних осадков выправляется», — отмечает Минсельхозпрод Татарстана. Ранее в этом сезоне несколько регионов, в том числе Татарстан, объявляли режим ЧС в связи с почвенной засухой.



Однако агрометеорологический прогноз на последнюю декаду августа благоприятен для сева, уборочных работ и дозревания ряда культур. Наиболее подходящие для посевной под урожай 2024 года погодные условия, по данным Росгидрометцентра, ожидаются в северных районах Европейской части России, а также в Уральском федеральном округе и Западной Сибири. В Сибири, на Волге, в центральных областях сев планируется завершить в начале осени, тогда как в регионах Юга пока только идет подготовка к нему. Так, Краснодарский край намерен начать сев озимых в конце сентября, примерно в это же время стартует посевная на Ставрополье.



Сельхозпроизводители Ставропольского края приступили к подготовке семенного материала озимых зерновых культур на осенний сев, сообщает Минсельхоз региона. Для проведения сева под урожай 2024 года предстоит подготовить и проверить 361,2 тыс. т семян. «В регионе особое внимание уделяется развитию семеноводства. Господдержка этой отрасли сегодня выходит на первый план, в текущем году на приобретение элитных семян было направление порядка 142 млн руб.», — комментирует первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.



В ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области рассматривают развитие селекции и семеноводства как один из факторов адаптации к климатическим изменениям. Кроме того, аграриям южных регионов стоит пересмотреть технику и сроки сева, считают специалисты. Сроки сева озимых культур в засушливых регионах юга осенью нужно сдвигать на более поздний срок. Например, в Ростовской области из-за чрезвычайно сухой погоды в конце лета, преобладающей в период сева озимых культур, посевную приходилось задерживать до второй половины осени. «В связи с этим необходима разработка комплексных стратегий снижения негативных последствий нарастания аридизации», — подчеркивают специалисты «Россельхозцентра».

