Экспорт пшеницы в октябре уменьшился

Основные покупатели российской пшеницы — Турция и Египет flickr.com

С 1 по 20 октября экспорт пшеницы из России составил 3,48 млн т (всего зерна — 3,84 млн т), что на 12,2% (12,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По ее словам, всего в октябре на экспорт может быть отправлено около 5,1 млн т пшеницы, в прошлом году в этот месяц было вывезено 5,4 млн т, но это был максимальный показатель за последние шесть лет.



Основные покупатели российской пшеницы — Турция и Египет — в октябре снизили закупки. Так, в Турцию отгрузки сократились на 40% до 435 тыс. т, в Египет — на 55% до 424 тыс. т. На третьем месте — Бангладеш, куда отправлено 276 тыс. т пшеницы, что на 38% меньше, чем год назад, отметила Тюрина. «Следующие строчки рейтинга положительные. В Пакистан отгружено 229 тыс. т, в октябре прошлого года его в числе покупателей российской пшеницы не было. Отгрузки в Алжир, находящийся на пятой позиции, выросли на 42% до 188,5 тыс. т, — сказала информагентству Тюрина. — В Йемен отправлено 136 тыс. т, что в 1,6 раза больше прошлогоднего, в Кению — 107 тыс. т, почти в 1,7 раза больше». По ее словам, сохраняется тенденция роста экспорта в страны Латинской Америки, в частности, отгрузки в Мексику увеличились в 1,7 раза.



Между тем, по прогнозу аналитического центра «Русагротранса», Россия в июле-октябре этого года поставит в Китай около 80 тыс. т пшеницы, а по итогам текущего сезона экспорт может составить 200 тыс. т. «Экспорт в июле-октябре станет рекордным. Лишь за весь 2020/21 сельхозгод поставки достигли 88 тыс. т, в прошлом сельхозгоду (2022/23) они составили всего 37 тыс. т», — сообщили «Интерфаксу» в аналитическом центре «Русагротранса». Там также уточнили, что сейчас основные отгрузки идут через порты Владивосток и Зарубино в направлении восточных портов Китая, а также через станцию Забайкальск.



Согласно октябрьскому прогнозу Международного совета по зерну (International Grains Council), экспорт пшеницы из России в текущем сезоне составит 49,1 млн т (48,6 млн т — в отчете за предыдущий месяц), производство — 89 млн т (87,4 млн т). Совет также повысил прогноз валового сбора всех видов зерновых в России со 128,6 млн т до 130,2 млн т. Оценка экспортного потенциала по зерну выросла с 58,6 млн т до 59,2 млн т.

По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, сейчас наблюдается замедление темпов экспорта по сравнению с рекордным графиком первых трех месяцев текущего сельхозгода. Это связано с крайне низкими закупочными ценами, считает он. «Внутренний рынок проседает и на Юге, и в Поволжье, в Центре — без изменений. Значит, экспортеры фактически сокращают объемы закупок — долгосрочных и серьезных программ сейчас нет», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Он считает, что в октябре объем поставок пшеницы на внешние рынки составит 4,4-4,5 млн т (в прошлом году — 4,8 млн т), но и это оптимистичный прогноз. Экспорт в ноябре пока оценить сложно, так как мировой рынок на данный момент не сильно активен: декабрьский фьючерс на Чикагской бирже на уровне $212-218/т. В то же время сейчас цены FOB в США, Франции, Германии выросли на $10, а в России они снижаются. «Российский рынок несколько оторван от мирового», — объясняет эксперт.



Кроме того, на рынок давят и объемы российского зерна — в стране вновь высокий урожай, продолжает Корбут. «Нужно снижать экспортную пошлину. И явно надо пересчитывать индикативную цену, которую нам дает биржа, и на которую ориентируется Минсельхоз», — уверен эксперт. А пока в России завышены и пошлина, и индикативная цена, что приводит к снижению закупочных цен и потере стимулов для сельхозпроизводителей.



Оценить объемы экспорта по итогу сезона пока сложно, так как на него сильно влияет состояние озимых в Северном полушарии, объем урожая — в Южном. «Но, я полагаю, что потенциал в 62 млн т экспорта зерновых мы сохраняем», — добавляет Корут. Однако, заключает он, вопрос еще и в том, какую политику установления квот будет реализовать Минсельхоз: будет ли он ориентироваться на показатель, который озвучил президент — 60 млн т. В таком случае объем квоты на период ее введения будет достаточно большим.



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