Россия и Китай подписали контракт на поставку зерновых и масличных на 2,5 трлн рублей

Соглашение может стать фактором для развития растениеводства и повышения его эффективности в Сибири и на Урале Д. Абрамов

Новосибирская производственно-экспортная компания ЭПТ (входит в российскую группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор») и китайская государственная корпорация China Chengtong International, Ltd на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», проходящего в Пекине, при участии Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) заключили генеральный контракт на поставку в Китай 70 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведенных на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, сообщила пресс-служба ЭПТ.



«Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн руб. ($25,7 млрд) на 70 млн т на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масличных грузов», — сказал лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян (цитата по ТАСС). Он также анонсировал скорый запуск сухопутной зерновой инициативы: в последних числах ноября — в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о «Новом сухопутном зерновом коридоре». По его словам, благодаря «Забайкальскому зерновому терминалу» новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн т, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн т.



«Забайкальский зерновой терминал» входит в «Новый сухопутный зерновой коридор». Он начал регулярные отгрузки в Китай летом этого года. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб. В мае этого года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». Оно должно быть направлено на увеличение производства зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также его экспорта на рынок Китая. Ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» должен стать «Забайкальский зерновой терминал».

Конечно, подробности соглашения нужны, но скорее всего, оно не носит обязывающего характера для обеих сторон, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). При этом на данный момент в ИКАР не видят потенциала поставок таких объемов — 70 млн т. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, в обозримой перспективе просматривается возможный объем экспорта в Китай из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока 3-3,5 млн т зерновых, зернобобовых, масличных и масел в год, причем на дальневосточную сою и продукты ее переработки может прийтись чуть более 1 млн т. Он добавляет, что уже есть договоренность между российской и китайской сторонами о строительстве на Дальнем Востоке портовой инфраструктуры.



«Наш основной экспортный товар — пшеница, и китайцам нужна высококачественная пшеница с содержанием протеина 14,5%, а не фуражная. Такой пшеницы на Дальнем Востоке вообще нет, а на Урале и в Сибири ее немного, и обычно она расхватывается местными мукомолами. Есть и другие виды зерна, мука, крупы, зернобобовые, растительные масла, шрота. Сейчас, насколько мы понимаем, такого рода грузы по ряду причин проходят в Китай в основном минуя "Забайкальский зерновой терминал"», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что теоретически потенциал Сибири, Дальнего Востока и Урала позволяет направить в Китай 70 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. В целом, по его мнению, заключение таких соглашений может стать мощным фактором для развития растениеводства и повышения его эффективности в Сибири и на Урале. «Но дьявол обычно в деталях <...>. Во-первых, если я правильно понимаю, это не контракт, а меморандум о намерениях, и вопрос в том, между кем он заключался — между двумя частными компаниями или между РФ и КНР? Дело в том, что в Китае есть система квотирования импорта той же пшеницы: в пределах квоты пошлина составляет 1%, за ее пределами — 65%», — объясняет Корбут. Соответственно, продолжает он, возникает вопрос: есть ли с китайской стороны обязательство, что объемы пойдут в пределах квоты.



Во-вторых, эксперт сомневается в том, что эти объемы с Дальнего Востока будут перевозиться через Забайкальск, так как это неудобно с точки зрения логистики. По его мнению, для исполнения обязательств по такому договору потребуется решение правительства о льготных железнодорожных тарифах на срок действия контракта о поставках, причем из всех трех федеральных округов. Также вопросы вызывает сумма контракта: из нее следует, что средняя цена тонны поставляемой продукции — порядка $360, в то время как в КНР государство поддерживает закупочную цену на пшеницу на уровне $320/т.



Кроме того, нет ясности, как будут решаться логистические вопросы в самом Китае: северо-восток КНР является основным производителем зерновых в стране, и оттуда колоссальные объемы сельхозпродукции перевозятся в южные районы, где сосредоточено и основное население, и основная переработка. В то же время в Китае остро стоит проблема перегруженности железной дороги. «Соответственно, возникает вопрос о доставке продукции по железной дороге сначала в порты, но и они перегружены зерном», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Эксперт считает, что потенциально наличие такого контракта позитивно влияет на общую ситуацию и показывает возможности сторон, но сейчас не хватает понимания — решится ли на государственном уровне вопрос с квотами на импорт в Китае. Но сам факт того, что соглашение подписано на полях форума «Один пояс — один путь» дает надежды на то, что для сибирского зерна появится новый экспортный маршрут, заключил он.



Производственно-экспортная компания «ЭПТ» является уполномоченным оператором программы «Новый сухопутный зерновой коридор» по развитию контрактного производства зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. China Chengtong — компании по управлению государственными активами, управляется Комиссией по контролю и управлению государственными активами при Госсовете КНР. Является крупным акционером нескольких центральных государственных предприятий, таких как National Petroleum and Natural Gas Pipe Network Group Co., Ltd. (PipeChina) и China Green Development Group Co., Ltd. (CGDG). Направления деятельности — инвестиции, операции с акционерным капиталом и управление активами, а также технологии, мультимодальная логистика, экспорт и импорт.



