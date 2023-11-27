В этом году общие выплаты по агрострахованию могут достигнуть 3,5 млрд рублей

За три года страховые выплаты превысили 12 млрд рублей Pixabay

Национальный союз агростраховщиков (НСА) прогнозирует, что общие выплаты по агрострахованию к концу года составят 3,3-3,5 млрд руб., пишет «Финмаркет» со ссылкой на президента союза Корнея Биждова. По его словам, за период с 2021 по 2023 годы общий объем страховых выплат НСА оценивает на уровне 12,4 млрд руб., что в 1,9 раза выше, чем за предыдущие три года.



Биждов также отметил, что с начала 2023 года в связи с африканской чумой свиней (АЧС) были произведены три крупные выплаты животноводам. В результате ущерба от АЧС на крупной животноводческой площадке СК «АльфаСтрахование» выплатила более 1 млрд руб., в том числе 850 млн руб. одному хозяйству. Также в Приморском крае из-за АЧС и тайфуна СК «РСХБ Страхование» выплатила 168 млн руб., а в Ставропольском крае из-за засухи в восточных районах СК «Росгосстрах» было выплачено 180 млн руб.



Биждов добавил, что в 2022 году из-за переувлажнения почвы в регионах Центрального Черноземья аграриям было выплачено 1,3 млрд руб. компаниями СК «Авангард-Гарант», «АльфаСтрахование» и другими страховщиками. А в период с 2020 по 2021 годы в Ставропольском крае из-за засухи и заморозков было выплачено группой страховщиков 2,9 млрд руб. По предварительным данным НСА, на 1 ноября текущего года застрахованная площадь посевов выросла на 86% — с 5,9 млн га до 10,9 млн га, что составляет около 13% всей посевной площади в России. Под урожай 2024 года уже застраховано 2,6 млн га озимых.



Российские овощеводы застраховали 51 тыс. га в 23 регионах за 10 месяцев 2023 года. За последние четыре года застрахованные площади под овощи увеличились втрое. Охват страхованием овощных культур составляет 27% от общих площадей, всего овощных культур застраховано 190 тыс. га, из них 38% застраховано по программе защиты от ЧС климатического характера, пояснил Биждов.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что сложности аграриев со страхованием пока сохраняются, в частности, это проблемы с получением выплат. «Одно дело — отдать деньги, другое — их получить. Иногда ошибки возникают по вине аграриев, однако это должны взять под контроль страховщики и пояснить аграрию, что он делает неправильно. В целом эта услуга пользуется спросом, потому что от природно-климатических и ветеринарных рисков деваться некуда. Соответственно, возникает вопрос страхования, наиболее востребовано оно в области животноводства», — прокомментировал эксперт. Общий прирост застрахованного поголовья увеличился на 12% до 10,7 млн условных голов, оценил НСА.



По словам Корбута, нужно учитывать, что в основном возмещение ущерба в рамках страхования касается крупных предприятий, так как у них есть хорошие экономические и юридические службы. «В этом случае гарантии выплат более вероятны, чем есть у сельхозпроизводителей поменьше. В целом на отрасль идет давление, имею ввиду то, что могут лишить субсидий из-за отказа страхования, хотя оно нужно не всем», — рассуждает эксперт. По его мнению, линейку страховых продуктов в России нужно расширить: добавить индексное страхование, страхования рентабельности и другое. Корбут привел в пример Китай, где есть около 25 видов страхования, и аграрии выбирают то, что больше подходит. «Тогда принуждать к страхованию не придется, производители сами выберут, что им нужно. Такая мера будет отвечать и своим задачам, и интересам сельхозпроизводителей», — уверен эксперт.



В июле стало известно, что с 2024 года наличие договора страхования может стать условием получения льготного краткосрочного агрокредита и отдельных видов субсидий в области растениеводства.



Также Минсельхоз ведет работу по упрощению процесса агрострахования: разработана онлайн-платформа, на которой сельхозпроизводитель в режиме реального времени сможет просчитать стоимость страховки, примерный размер выплаты, а также подать заявку на полис. Развитие этого проекта в дальнейшем позволит осуществлять весь процесс, вплоть до получения выплаты через платформу, что существенно сократит как документооборот, так и временные затраты, заявлял Минсельхоз.



Заместитель директора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Александр Малов ранее говорил, что количество страховых компаний, заключающих договоры агрострахования с господдержкой, в 2024 году уменьшится на семь по сравнению с 2023-м. В этом году были внесены изменения в закон об агростраховании с господдержкой, которые распространяют требования по финансовой устойчивости и условиям допуска страховщиков к работе по программам с госсубсидиями на все договоры страхования урожая.



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