Инвестиции в АПК в этом году могут составить $2,5 млрд

Потенциал компаний агросектора на долговом рынке высокий — спрос со стороны инвесторов есть Pixabay

По оценкам группы «Финам», инвестиции в АПК в этом году составят около $2,5 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023» сказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Увеличение по сравнению с прошлым годом связано, во-первых, с ростом курса доллара, во-вторых, с уходом иностранных инвесторов, которые распродают свои российские активы. Три наиболее популярных направлений для инвестиций — земельный банк, выпуск товаров FMCG, а также логистика — «Финам» отмечает большой спрос на элеваторы, перевозки классом «река-море».



В ходе конференции Курасов рассказал об основных трендах и вызовах 2023-2024 годов. Так, этот период характеризуется уходом иностранных партнеров из недружественных стран и робкими попытками инвесторов из стран Ближнего Востока и Китая зайти на российский рынок. «Мы ожидаем, что тренд на уход иностранных инвесторов продлится до первого квартала следующего года, одна из самых ожидаемых сделок — уход Danone», — сказал Курасов. Еще один тренд — развитие дальневосточного кластера АПК. Также, по мнению Курасова, продолжится тенденция цифровизации отрасли. «Мы видим, как активно развиваются новые технологии, государство стимулирует как импортозамещение, так и внедрение новых отечественных технологий. Этот тренд, безусловно, продолжится и в следующем году», — считает эксперт.



Также среди ключевых трендов сокращение льготного кредитования при росте ключевой ставки. Она, по ожиданиям «Финама», и в следующем году будет на высоком уровне. С другой стороны, продолжает Курасов, государство предлагает ряд мер по финансированию капзатрат через долговой рынок и рынок акционерного капитала. По его словам, за последние 30 лет на рынок долгового капитала вышло более 40 компаний из агросектора, и потенциал представителей отрасли на долговом рынке высокий — спрос со стороны инвесторов есть.



«Один из ключевых трендов — выпуск облигаций перед IPO. То есть это небольшие выпуски на 1-1,5 млрд руб. с хорошей доходностью, чтобы привлечь инвесторов — физических лиц. Физические лица, в отличие от институциональных инвесторов, вкладываются как в акции, так и в облигации — у них нет каких-то ограничений в инвестиционной стратегии», — говорит Курасов. Второй тренд на 2024 год — появление новых институциональных инвесторов из Китая и Ближнего Востока. Пока их активного притока «Финам» не ожидает, но в перспективе 2025-2026 годов они будут играть одну из ключевых ролей на российском фондовом рынке. Рефинансирование — еще один из ключевых трендов, и в ближайшее время многим небольшим компаниям, выпускавшим облигации с 2019 года, оно предстоит.



По мнению Курасова, основные вызовы на следующий год — выборы президента, контроль уровня инфляции, которые будут проходить на фоне спроса на экспорт, в том числе логистику. «Почти каждая агрокомпания, которая приходит к нам за привлечением капитала, хочет сделать свой небольшой флот “река-море” для экспорта зерна. Это сейчас очень маржинальный бизнес, он пользуется большим спросом», — оценивает Курасов. Второй вызов — сокращение субсидий, высокая ключевая ставка. Поэтому фондовой рынок — это история уже не про выход акционеров из бизнеса, а про получение альтернативных источников капитала, заключил эксперт.



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