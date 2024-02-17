Дефицита семян в России не ожидается

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Несмотря на введение квоты на импорт семян из недружественных стран, дефицита семян на российском рынке не ожидается. Об этом рассказал председатель Ассоциации «Национальный семенной альянс» (НСА) Игорь Лобач в ходе пресс-конференции. Он напомнил, что под ограничения попали основные страны-поставщики семян. Согласно постановлению правительства, действующего с 12 февраля, общая квота на ввоз семян составит 33,1 тыс. т.



Квоты, по словам Лобача, были введены после очень серьезной подготовки к этому вопросу. Отечественные семеноводы в последние годы достаточно активно наращивали производство семян и кукурузы, и подсолнечника, и сахарной свеклы, и как только увидели, что мы можем смело обеспечивать себя семенами сами в определенных объемах для сохранения продовольственной безопасности, начали искать способы стимулирования продаж отечественной семенной продукции. «Объемы квот достаточно выверенные. Мы считаем, что, например, при потребности в семенах кукурузы на уровне 80 тыс. т — именно такая она на 2024 год — только на территории нашей страны есть 106 тыс. т семян, однако в правительстве перестраховались и оставили допустимый импорт в 5 тыс. т этой продукции», — отметил глава НСА. Лишние объемы семян кукурузы очень сильно напрягают рынок, ведь снижать цену на них наши компании не могут, поскольку она и так невысокая с учетом сегодняшних затрат на производство, которые постоянно растут, подчеркнул Лобач.



Он также пояснил, что нулевая квота не означает того, что на территории страны не будет семян иностранной селекции: иностранные компании в последние пять лет активно наращивали объемы производства семян, в частности, кукурузы и подсолнечника, в России. По информации НСА, доля их семян, выращенных на территории нашей страны, составляет от 20% до 25%.



Лобач также обратил внимание, что некоторые наши агропредприятия привыкли в своей технологии использовать иностранные семена, в связи с этим они занимают выжидательную позицию, не приобретая отечественные. «Мы постоянно отслеживаем остатки семян кукурузы и подсолнечника, а также цены. И видим, что достаточно активно идут их продажи. Иностранные компании сегодня используют практику продажи семян кукурузы в нагрузку к семенам подсолнечника — такого за последние 15 лет я не помню», — отметил он. Лобач добавил, что сейчас остатки семян кукурузы на складах производителей составляют 36 тыс. т. При этом зарубежные компании готовы ввезти иностранные семена, которые были законтрактованы как до вступления в силу квот, так и уже в условиях квотирования.



Значительного увеличения цен на семена в НСА не прогнозируют — по крайней мере на российские семена кукурузы они останутся на уровне прошлого сезона, а вот на зарубежные они на 20-40% выше по сравнению с тем же периодом годом ранее. На семена подсолнечника в этом сезоне цены выше, чем в прошлом, но все равно российские семена этой культуры в 2-2,5 раз дешевле, чем иностранные.



Кроме того, Лобач выделил сахарную свеклу, так как в последнее время вокруг нее был особенный ажиотаж. «По нашим данным, при потребности в 260 тыс. посевных единиц семян данной агрокультуры в хозяйствах Краснодарского края, выращивающих ее, находится 156 тыс. ед. Кроме того, к продаже предлагаются 130 тыс. ед. нашими компаниями», — привел данные он. Таким образом, рынок обеспечен семенами сахарной свеклы даже с профицитом в 27 тыс. ед. от потребностей.



Что касается семян овощей, то по ним достоверных данных у альянса нет: во-первых, потому, что овощей очень много, и компании, которые занимаются ввозом их семян, нацелены как на сегмент товарного производства, так и на приусадебные участки. «Но, безусловно, объемы производства семян огурцов, томатов и овощей "борщевого набора" надо наращивать, — уверен Лобач. — Сегодня мы заканчиваем формировать дорожную карту по импортозамещению семян для производства, в частности, томатов и огурцов в защищенном грунте. Наши селекционные компании принимают в процессе активное участие», — добавил эксперт.



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