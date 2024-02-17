Рентабельность сельского хозяйства в 2023 году составила 18,9%

В прошлом году поддержка сельхозпроизводителей впервые превысила 500 млрд рублей Pixabay

По предварительным оценкам Минсельхоза, средняя рентабельность сельхозпроизводителей в 2023 году составила 15,5% без госсубсидий, с ними — 18,9%. В прошлом году показатели были на уровне 16,3% и 20,3% соответственно, в 2021-м — 21,2% и 25,6%. При этом снижение идет за счет растениеводства, в то время как в животноводстве отмечается рост рентабельности на 1%. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2024» сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. В то же время, по ее словам, средняя заработная плата в сельском хозяйстве выросла с 47,2 тыс. руб. до 53,6 тыс. руб., что, видимо, внесло свой вклад в затраты сельхозпроизводителей.



В прошлом году индекс производства продовольствия составил 105,9%, в то время как сельхозпроизводство показало снижение — 99,7%. «2022 год, понятно, у нас с вами был очень успешный — большой урожай. Поэтому мы наблюдаем снижение. Но, если смотреть на индекс АПК, то мы ожидаем, что в 2023 году индекс АПК будет 102,9%. Все равно в целом по отрасли АПК мы наблюдаем рост», — отметила Фастова.



Также она сообщила, что в прошлом году поддержка сельхозпроизводителей впервые превысила 500 млрд руб. и составила чуть менее 541 млрд руб. Для сравнения: в 2000 году она была на уровне 18 млрд руб., в 2018-м — чуть больше 100 млрд руб. В 2024-м в бюджете заложены 529 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей. Причем две госпрограммы — развития сельских территорий и вовлечения в оборот сельхозземель, а также развития мелиоративного комплекса — в 2024-м получат большее финансирование: 68,5 млрд руб. на первую программу (плюс 4,7 млрд руб.) и 40,7 млрд руб. (плюс 6,2 млрд руб.).



При этом в основной госпрограмме — «Развитие сельского хозяйства» — наблюдается снижение на 49,5 млрд руб. до 393,2 млрд руб. Но и прошлый год начинался с более низких показателей финансирования, напомнила Фастова. «Поэтому, надеюсь, что эта цифра не конечная, и что нам удастся изыскать источники, и бюджет на 2024 год будет не менее 2023-го», — добавила она. В этом году, как и прежде, будет стимулироваться инвестиционная деятельность, и она занимает большую часть бюджета программы «Развитие сельского хозяйства» — более 200 млрд руб. Далее по объемам финансирования идут направления «Развитие отраслей и техническая модернизация АПК» — 81,9 млрд руб., а также «Экспорт продукции АПК» — 51,7 млрд руб.



При этом межбюджетные субсидии по программе «Экспорт продукции АПК» на стимулирование производства масличных, а также капексы по этому направлению в 2024 году отсутствуют. На объединенные компенсирующую и стимулирующую субсидии выделено 49,36 млрд руб. (в прошлом году 25,52 млрд руб. и 30,3 млрд руб. соответственно). На финансовое возмещение производителям зерновых части затрат — 10 млрд руб. (29,8 млрд руб.). Но и прошлый год начинался с 10 млрд руб., отметила Фастова.



В 2024 году снизится финсирование производителей картофеля и овощей — 4,5 млрд руб. вместо 4,62 млрд руб. годом ранее. В то же на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации будет выделено 8,21 млрд руб., в прошлом году было 6,21 млрд руб. Всего на межбюджетные субсидии планируется выделить 85,47 млрд руб. вместо 123,175 млрд руб. в 2023-м.



Объединенная субсидия вводится в связи с достаточным стимулированием объемов производства, поэтому сейчас принято решение поддерживать финансовую устойчивость приоритетных отраслей, сообщила Фастова. По ее словам, пять из них регионами будут рассчитываться по умолчанию: проведение агротехнологических работ, поддержка племенного животноводства, элитного свиноводства, сельхозстрахования а также малых хозяйств. Из семи оставшихся регионы смогут выбирать не более трех. Среди них — производство льна, плодово-ягодной продукции, производство, переработка молока и др.



Капексы в этом году также сохранятся, но они будут выплачиваться в форме субсидии. По словам Фастовой, для сельхозпроизводителей это плюс, поскольку теперь они будут получать субсидию не только из федерального, но и регионального бюджетов. Таким образом, по многим направлениям процент вырастет. Так, для молочных ферм он будет 30% вместо 25%. «В рамках молочного животноводства внесли изменения следующего характера: все, что касается строительства — субсидироваться будет от тысячи голов, это 30% <...>. Появилась новая статья — это модернизация <...> при увеличении мощности на тысячу голов и более», — рассказала Фастова. По ее словам, новые правила уже согласованы и будут выпущены в ближайшее время.



В 2023 году объем физического освоения субсидий на льготные кредиты составил 201,5 млрд руб., в 2024-м план льготного кредитования — 211,9 млрд руб., из них на новые кредиты — 20 млрд руб. (в 2023-м — 29 млрд руб.). В 2023 году распределение субсидии выглядело следующим образом: 35% — на долгосрочные кредиты, остальное — на краткосрочные. В 2024-м на долгосрочные приходится 19%. По словам Фастовой, Минсельхоз рассчитывает на то, что объем финансирования новых кредитов будет увеличен. Кроме того, в 2024 году были расширены направления, которые могут получить льготные кредиты. Кредитование начнется с 19 февраля, но теперь будет применяться плавающая ставка — до 6,8% для приоритетных отраслей, для остальных — до 10%.



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