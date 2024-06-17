«Бахетле» планирует расширить производство полуфабрикатов в Татарстане

Также в планах компании наращивать свое присутствие в других регионах «Бахетле»

Группа «Бахетле» планирует построить вторую очередь завода по производству замороженных полуфабрикатов в ТОСЭР «Зеленодольск» Татарстана. Об этом сообщила исполнительный директор компании Гузель Ананьева во время пресс-тура на предприятие. По ее словам, сейчас производство находится на стадии проектирования, к строительству планируется приступить в первом квартале 2025 года, на данный момент компания ждет решения о частичном финансировании от Фонда развития моногородов, который помогал в строительстве первой очереди завода, которая была запущена в сентябре 2023 года.



Сейчас мясные и мучные линии находятся на одном производстве площадью более 5 тыс. кв. м, в планах компании после запуска второй очереди разделить их, при этом не расширяя ассортимент выпускаемой продукции. В линейку входят национальная татарская выпечка, котлеты, сырники, круассаны, слойки и др. — всего около 30 наименований, часть продукции лепится вручную. Мощность выпуска составляет 30 т продукции в смену. Группа производит замороженные полуфабрикаты для сегмента HoReCa, федеральных сетей (реализуются под их торговыми марками), корпоративных клиентов (столовые предприятий), а также социальных учреждений региона. В планах компании расширять географию поставок минимум до Екатеринбурга, а также увеличить количество клиентов среди федеральных торговых сетей, сейчас их четыре.



«Ассортимент зависит не от нас, а от заказчика, но чем он меньше, тем ниже себестоимость», — объясняет Ананьева. Также, по ее словам, группа не планирует продавать свои замороженные полуфабрикаты в рознице, так как такой формат не пользуется высоким спросом, в отличие от свежей выпечки в супермаркетах, на заправках, которые используют в том числе замороженные полуфабрикаты и выпеченные продукты «Бахетле». Этот сегмент будет расти, и в нем будут появляться и другие игроки, уверена Ананьева. По словам коммерческого директора группы Константина Буйвидовича, один из факторов для дальнейшего роста — простота в приготовлении полуфабрикатов: заказчикам не нужно нанимать повара, чтобы приготовить их.



Кроме завода по производству замороженных полуфабрикатов у «Бахетеле» есть собственная торговая сеть. Основной регион присутствия — Татарстан, также супермаркеты есть в Москве, Новосибирске и Барнауле, но в планах компании выходить на рынки и других городов-миллионников, это часть трансформации компании. «Мы хотим измениться: пусть у нас останется семь магазинов (в Казани сейчас их 14, включая точку в аэропорту), но они будут супер-современными. Есть желание выходить в другие города-миллионники, но не только с ритейлом, а в комплексе <...>. Сейчас мы экспериментируем с несколькими направлениями, и производство замороженных полуфабрикатов — это наша сильная сторона и один из столпов нашего спокойствия», — заключила Ананьева.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

