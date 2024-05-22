Производители продуктов просят не повышать долю присутствия федеральных торговых сетей в регионах

Сейчас доля сетей не должна превышать 25% рынка А. Гордеев

Палата поставщиков межотраслевого экспертного совета, занимающаяся развитием потребительского рынка, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, высказав свое недовольство инициативой о повышении присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25% до 35%, пишет РБК. В состав палаты входят отраслевые союзы и ассоциации агропромышленного комплекса, специализирующиеся на пищевой и перерабатывающей промышленности.



Письмо к Мишустину подписали руководители Масложирового союза России, Национального союза производителей молока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей алкогольной продукции, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РусБренд».



По мнению представителей отрасли, предложение о повышении присутствия федеральных торговых сетей на региональных рынках может привести к увеличению цен на продукты из-за усиления доминирования крупных розничных сетей за счет уменьшения конкуренции и ограничения доступа региональных малых и средних предприятий к рынку. Авторы письма подчеркнули, что увеличение доли федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике регионов. Это может привести к сокращению ассортимента местных товаров, перераспределению доходов в пользу крупных сетей, снижению инвестиционной привлекательности пищевой и перерабатывающей промышленности из-за отсутствия конкуренции и закрытия местных розничных точек.



В пресс-службе торговой сети «Лента» отказались комментировать инициативу Минпромторга, в «Магните» и X5 Group на момент публикации новости не ответили на запрос «Агроинвестора». Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет 27 крупнейших торговых предприятий страны) Игорь Караваев говорит, что благодаря закупочной мощности и развитой инфраструктуре бизнеса федеральные торговые сети предлагают большой ассортимент товаров по более низким ценам, чем в среднем по стране. Опыт показывает, что присутствие крупной торговой сети в регионе стимулирует конкуренцию и зачастую приводит к снижению уровня средних цен. «В целом, неверно считать, что торговля имеет решающее влияние на розничные цены. В значительно большей степени на ценовую ситуацию на потребительском рынке влияют производители и поставщики. В целом ряде отраслей их консолидация и укрупнение привели к снижению конкуренции и усилили непосредственное влияние на цены», — сказал Караваев «Агроинвестору».



По его мнению, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать усиление конкуренции за счет развития малого бизнеса и локальных производителей, поэтому федеральные ритейлеры напрямую заинтересованы в расширении такого сотрудничества и увеличении присутствия местных продуктов на полках. У торговых сетей — членов АКОРТ их доля в среднем превышает 25%, а в некоторых категориях достигает 98%. «Сети продолжат развивать многочисленные специальные программы поддержки и продвижения малого бизнеса, местных фермеров, привнося в регионы работы новые сервисы, технологии и стандарты качества. Эта работа полностью соответствует запросам российского потребителя», — подчеркнул Караваев.



На совещании 7 мая Минпромторг предложил дать регионам право самостоятельно устанавливать максимально допустимую долю торговых сетей на местном рынке. Однако региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно данное предложение. ФАС выступает против изменений в законодательстве по этому вопросу, опасаясь барьеров для новых компаний и ухода местных игроков с рынка. Представители ФАС также указали на возможные негативные последствия для потребителей в случае утверждения этих изменений. Согласно законодательству, если установленная доля превышена, сети не могут расширяться в пределах муниципального образования. Вопрос повышения доли торговых сетей до 35% был поднят главой Тамбовской области Максимом Егоровым в марте, Минпромторг пока не видит целесообразности такого повышения на всей территории России.



Глава ФАС Максим Шаскольский заявил на заседании коллегии службы 16 мая, что он не поддерживает изменения, направленные на увеличение доли крупных торговых сетей в регионах до 35%. Шаскольский, слова которого приводил РБК, также отмечал, что крупные сети могли бы расширить свою деятельность на удаленных территориях и в новых регионах, где их присутствие способствовало бы конкуренции и доступным ценам для потребителей. Среди торговых сетей нет единой позиции по этому вопросу. Представители X5 Group поддерживали повышение порога в целом, в то время как «Магнит» выступал против. АКОРТ заявляла, что федеральные органы исполнительной власти продолжат изучать целесообразность предложения Минпромторга.



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