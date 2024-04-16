РЭО предложил освободить ритейл от НДС за передачу излишков продуктов на благотворительность

Вопрос передачи продуктов с истекающим сроком годности регулярно обсуждается Банк еды "Русь"

Российский экологический оператор (РЭО) предложил освободить предпринимателей от налогов, если они передают непроданные продукты питания с ограниченным сроком годности на благотворительность. Это позволит уменьшить объемы пищевых отходов, сообщает пресс-служба РЭО. По данным экспертов, в России каждый год образуется 17 млн т продуктовых отходов. Потери продукции составляют более 40%, из которых свыше 20% происходят на этапе производства, переработки и транспортировки, более 9% — на этапе хранения и реализации, и около 12% выбрасывается после истечения срока годности.



Если уменьшить потери продукции, то можно сократить количество пищевых отходов в домашних хозяйствах на 82%, а в торговых объектах — на 70%. РЭО предлагает внести изменения в налоговое законодательство, чтобы освободить бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость при передаче продуктов третьим лицам в благотворительных целях. Глава РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что текущая система налогообложения не стимулирует компании торговли передавать продукцию безвозмездно из-за обязанности уплаты налога на добавленную стоимость за реализованные товары.



Организация также подчеркнула необходимость исключить возможность продажи просроченных товаров и занижения налоговой базы недобросовестными торговыми сетями при введении налоговых стимулов для благотворительной передачи продуктов. Предполагается, что правительство утвердит концепцию до конца текущего года, после чего будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой будут зафиксированы конкретные мероприятия и сроки их исполнения. «Создание 17 млн т пищевых отходов приводит к выбросу более 2 млн т свалочного газа. Потери продуктов питания оцениваются более чем в 1,6 трлн руб., что составляет 12% оборота розничной торговли продуктами питания в России», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что вопрос передачи продуктов с истекающим сроком годности регулярно поднимают разные стороны: благотворительные организации, розничные компании, бизнес и другие консультанты. «Я была вовлечена в эти обсуждения с 2017 года, тогда ЦСР готовил материалы для президента и правительства, где предлагалось поддержать эту меру. А начались они еще раньше. Люди, которые готовят проекты решений для президента и правительства, все время говорили о возможных злоупотреблениях со стороны розничной торговли», — уточняет эксперт.



Однако, по ее мнению, вряд ли это было возможно: инициаторы — крупные сети, которые дорожат репутацией. Шагайда отметила, что благодаря реализации инициативы социально уязвимые семьи получат продукты питания. «Легко представить, что думают те, кто занят довольно низко оплачиваемым, но тяжелым трудом в сельском хозяйстве, те, кто работает в пищевой промышленности, перевозит, бережет и сохраняет продовольствие, когда потом видит, что вполне доброкачественную продукцию выбрасывают или пускают под гусеницы трактора», — рассуждает Шагайда. Она подчеркнула, что у большинства людей в нашей стране бережное отношение к еде.



Те, кто выступал против инициативы, аргументировали свою позицию заботой о людях, отмечая, что употреблять в пищу продукцию, у которой истекает срок годности, опасно, продолжает Шагайда. Кроме того, к качеству продукции, которую конфисковали на границе или на территории страны, есть вопросы. «На это замечание есть ответ: нашли деньги на трактор — можно найти деньги и на лабораторный анализ. И если сроки годности продукта еще не истекли — продукт нормальный. И у каждого есть в арсенале личные безопасные способы проверки доброкачественности еды», — считает Шагайда.



Идея освобождения торговых сетей от обязанности по восстановлению сумм НДС поднимается несколько раз в год, но до сих пор с точки зрения закона изменений нет, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В целом, по его словам, торговые сети положительно оценивают инициативы, направленные на снижение нагрузки при реализации социальных и экологических программ. «Сегодня ритейлеры активно развивают передачу непроданных товаров на благотворительность, поскольку помимо явного экологического эффекта (сокращение списаний магазинов и как следствие — уменьшение расходов на утилизацию), подобная практика имеет значительный социальный эффект, помогая компаниям поддерживать незащищенные слои населения», — рассуждает он.



Однако для увеличения количества компаний-участников программы и объемов оказываемой помощи, бизнесу требуются определенные преференции, считает Караваев. По его мнению, отмена обязанности по восстановлению сумм НДС, принятых к вычету, позволит компаниям существенно расширить географию работы и поддерживать ещё большее количество людей. «Говоря о специфике фудшеринга, стоит отметить, что для масштабирования такой программы важно развивать сеть банков еды, увеличивать количество волонтеров, помогающих НКО. Также необходимо усиливать автоматизацию процессов, внедрять инновационные решения, которые позволят повысить эффективность программы», — сказал он «Агроинвестору».



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов согласен, что раздаче продуктов нуждающимся, как и передаче в благотворительные фонды, сейчас мешают пробелы в налоговом законодательстве. «Участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог до 20% от стоимости продукции. Поэтому участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки. Если законодательство изменится, то мы увидим расширение программ благотворительности и продуктовой помощи малоимущим. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках, а также затраты на их уборку», — прокомментировал Леонов «Агроинвестору». По его мнению, реальная польза текущих предложений РЭО для рынка зависит от сроков их практической реализации.



В конце прошлого года в Совете Федерации разработали законопроект, который предлагает освободить торговые сети от уплаты НДС (до 20%) при передаче продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся. Бесплатная передача продуктов питания может стать альтернативой их утилизации и помочь нуждающимся гражданам. В феврале 2024 года партия «Единая Россия» разработала ряд законопроектов, которые регулируют особенности фудшеринга в России. Документы касаются передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и освобождения торговли от НДС. Депутат Госдумы Артем Метелев тогда говорил, что объем передаваемых на благотворительность продуктов питания должен не превышать 1% от выручки за предыдущий год. В пояснительной записке отмечалось, что такой подход поможет контролировать использование освобожденных от уплаты налога средств. В общей сложности фудшеринг может быть распространен на восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воду, чай и кофе.



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