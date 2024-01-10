В магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами питания

В России ежегодно выбрасывается 17 млн тонн пищевых отходов на 1,6 трлн рублей М. Стулов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который обязывает торговые сети и продуктовые магазины создавать специальные полки для продуктов питания с истекающим сроком годности. Эти продукты будут доступны бесплатно для пенсионеров и социально уязвимых граждан, которые смогут подтвердить свой статус документами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на текст поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России».



Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России продолжает существовать проблема неэффективного использования продовольствия. По данным Росстата, большая часть пищевых отходов приходится на основные продукты: зерновые, молочные и овощи. Более трети всех продуктов питания в стране превращается в отходы. Авторы законопроекта ссылаются на исследование Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в котором говорится, что в России ежегодно выбрасывается 17 млн т пищевых отходов на 1,6 трлн руб. В то же время, по данным Росстата, к концу 2022 года за чертой бедности оказалось 14,3 млн россиян.



Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что из-за недостатков законодательства бесплатная раздача продуктов становится более затратной, чем их утилизация. Он также отметил, что благотворительная раздача продовольствия облагается налогом НДС в 20% от их стоимости, что делает этот процесс менее выгодным для компаний. Чтобы решить вопрос выгоды участия бизнеса в этом процессе, депутаты предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Документом предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с 1% до 5% от выручки.



Директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что раздаче продуктов нуждающимся сейчас мешают пробелы в налоговом законодательстве. Участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции), поэтому участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки.



Если законодательство изменится, то будут расширяться программы благотворительности и помощи населению продуктами питания с истекающими сроками годности, продолжает он. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем пищевых отходов на свалках, а также сократит затраты на их утилизацию. В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сказали «Агроинвестору», что пока не готовы озвучить свою позицию по инициативе создания в магазинах полок с бесплатными продуктами питания.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что торговые сети и сейчас создают полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Например, в «Ашане» есть три полки — две мясные с разными скидками и одна — с молоком и молочными продуктами. «Ритейлеры заинтересованы хоть что-то получить от продуктов, которые имеют истекающий срок годности. В противном случае они должны их уничтожать, что ведет к затратам, а не раздавать. Причина того, что не раздают — налогообложение. При раздаче ритейлеры сейчас несут прямые потери из-за налогообложения по НДС. Сейчас обсуждают изменения в Налоговый кодекс, которые позволят раздавать продукцию без потерь. Но ее нельзя раздавать в магазине, нужно делать это через благотворительные фонды, куда могут обратиться нуждающиеся», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Она считает, что создавать бесплатные полки в магазине не стоит из-за того, что там может начаться давка. «Очевидно, что инициаторы таких идей не смотрят телевизор уже очень давно. В противном случае видели бы, что случается, когда компании на каких-то мероприятиях решали раздавать товар даром», — пояснила свою точку зрения Шагайда.



В конце декабря 2023 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который предлагает освободить торговые сети от уплаты НДС при передаче продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся. Данный законопроект касается продуктов, срок годности которых истекает на две трети или три четверти, при этом передача просроченных продуктов на благотворительность запрещена, говорил сенатор. Крупные участники рынка высказывали поддержку этой инициативе. Например, в пресс-службе X5 Group говорили, что снятие НДС на благотворительную передачу продуктов поможет развитию фудшеринга в России, больше компаний будут заинтересованы участвовать в этом направлении. Инициативу также приветствуют в «Магните».



А в июне 2023 года с инициативой об отмене НДС на продукты питания и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут переданы населению бесплатно, выступала фракция ЛДПР. Депутаты разработали соответствующий законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс. В пояснительной записке к документу отмечалось, что каждый год в России выбрасывается около пятой части произведенных продуктов питания. Несмотря на попытки решить эту проблему, она все еще существует.



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