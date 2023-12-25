Разработан законопроект о передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Инициатива может стать альтернативой утилизации продукции и сможет помочь малоимущим М. Стулов

В Совете Федерации разработан законопроект, который предлагает освободить торговые сети от уплаты НДС (до 20%) при передаче продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся, пишут «Известия». Автором документа, который направлен для рассмотрения в правительство, выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что бесплатная передача продуктов питания является реальной альтернативой их утилизации и способна помочь гражданам.



Производители и торговые сети готовы к такому шагу, но действующее законодательство обязывает платить налог. «Таким образом, для бизнеса выгоднее оплатить утилизацию продуктов, чем передать их нуждающимся», — говорится в пояснительной записке. Как пояснил Кутепов «Известиям», сейчас при передаче продуктов на благотворительность также требуется уплата «восстановленного НДС» со стоимости приобретенных товаров, которые затем передаются бесплатно. При этом, согласно законодательству, сети имеют право не уплачивать НДС за продукцию, которая уже просрочена, поэтому второй вариант становится финансово более выгодным.



Этот законопроект касается продуктов, срок годности которых истек на 2/3 или 3/4, при этом передача просроченных продуктов на благотворительность запрещена, подчеркнул сенатор. В России ежегодно утилизируется около 17 млн т продуктов, треть из которых —отходы от компаний розничной торговли и общественного питания, отметил Кутепов.



Крупные участники рынка поддерживают эту инициативу. В частности, об этом «Агроинвестору» сообщили в пресс-службе X5 Group: «Мы поддерживаем инициативу и считаем, что снятие НДС на благотворительную передачу продуктов поможем развитию фудшеринга в России, больше компаний будут заинтересованы участвовать в направлении». X5 запустила проект безвозмездной передачи пригодных продуктов незадолго до окончания сроков их годности в июле 2022 года и уже более 60 тыс. человек получили продовольственную помощь через этот инструмент.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда отметила, что эту проблему бизнес пытается решить уже много лет. ЦСР в 2017 году включал пункт о применении ставки НДС 0% при передаче продуктов на благотворительные цели в предложения для президента. В противном случае ритейл должен был возвращать в бюджет разницу между НДС по продуктам, которые просто отдали людям, и входящим НДС, говорит эксперт. «Это были прямые убытки ритейла. С меньшими потерями можно было ликвидировать просрочку, тут государству не нужно было ничего отдавать. Прошло шесть лет, оказалось, что можно», — сказала Шагайда «Агроинвестору».



Директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что с социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для потребления, является расточительством. Он отметил, что раздаче продовольствия нуждающимся, как и передаче в благотворительные фонды, сейчас мешают пробелы в налоговом законодательстве: участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции). Поэтому участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки.



«Если законодательство изменится, то мы увидим расширение программ благотворительности и помощи населению продуктами питания с истекающими сроками годности. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках, а также затраты на их уборку», — сказал Востриков «Агроинвестору».



В июне 2023 года фракция ЛДПР предложила отменить НДС на продукты питания и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут переданы населению бесплатно. Для этого был разработан законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, писали «Известия». В пояснительной записке к документу отмечалось, что ежегодно в России выбрасывается около пятой части произведенных продуктов питания. Несмотря на предпринятые усилия по решению этой проблемы, она все еще актуальна. По мнению авторов инициативы, эффективным решением в такой ситуации может стать бесплатная передача продуктов населению. Однако для торговых сетей это невыгодно, так как они имеют право не уплачивать НДС только за выбрасываемую продукцию с истекшим сроком годности.



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