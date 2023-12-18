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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Премия «Агроинвестор года — 2023»: прием заявок на участие продолжится еще две недели

Подать заявку на участие в премии «Агроинвестор года — 2023» можно до 29 декабря на сайте. Экспертный совет премии оценит лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в семи номинациях по итогам работы в 2023 году: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года»

| Агроинвестор |

Заявки на участие в премии уже подали такие крупные участники рынки, как , группа компаний «», ритейлер «Магнит», компания «» и другие.

На сайте до 26 января 2024 года можно проголосовать за «Человека года». Претенденты на победу в данной номинации из числа ярких представителей сельскохозяйственной отрасли, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны, определены экспертным советом премии и редакцией «Агроинвестора». Претендентами на получение звания «Человек года» стали: гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, основатель компании «Гавриш» Сергей Гавриш, председатель совета директоров «» Владимир Зотов, исполнительный директор ГК «» Сергей Иванов, гендиректор «» Сергей Михайлов, гендиректор и владелица племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская. 

Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — . Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot. Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.

Цель премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественные фигуры, которые ведут деятельность на территории России, чей профессионализм служит залогом успешного развития АПК. «» не берет взносы за подачу заявок на участие. Вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта.

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