Агроинвестор

Заявки на участие в премии уже подали такие крупные участники рынки, как агрохолдинг «Степь», группа компаний «Черкизово», ритейлер «Магнит», компания «Эко-культура» и другие.



На сайте до 26 января 2024 года можно проголосовать за «Человека года». Претенденты на победу в данной номинации из числа ярких представителей сельскохозяйственной отрасли, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны, определены экспертным советом премии и редакцией «Агроинвестора». Претендентами на получение звания «Человек года» стали: гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, основатель компании «Гавриш» Сергей Гавриш, председатель совета директоров «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов, гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, гендиректор и владелица племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская.



Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — «Деметра-Холдинг». Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot. Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.



Цель премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественные фигуры, которые ведут деятельность на территории России, чей профессионализм служит залогом успешного развития АПК. «Агроинвестор» не берет взносы за подачу заявок на участие. Вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта.

