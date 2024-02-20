Ритейлу разрешат передавать на фудшеринг продукты только на 1% от выручки

Технология фудшеринга является эффективным решением как социальной, так и экологической проблемы Банк еды "Русь"

Партия «Единая Россия» разработала ряд законопроектов, которые регулируют особенности фудшеринга в России. Документы касаются передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и освобождения торговли от НДС. Депутат Госдумы Артем Метелев предложил внести изменения в Налоговый кодекс, а также в законы о благотворительной деятельности, качестве и безопасности пищевых продуктов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В феврале эти документы были направлены на утверждение в правительство, пишут «Известия».



По мнению депутата, фудшеринг следует освободить от НДС, а объем передаваемых на благотворительность продуктов питания ограничить 1% от выручки за предыдущий год. В пояснительной записке указано, что это поможет контролировать использование освобожденных от уплаты налога средств. В общей сложности на фудшеринг могут быть распространены восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, вода, чай и кофе.



Каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, примерно 29% из них приходится на торговлю и общепит. Этот объем можно оценить в 480 млрд руб. — 2,6% от оборота всей розницы, говорится в пояснительной записке. Согласно данным за третий квартал 2023 года, около 14,8 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, пояснил парламентарий. Он отметил, что треть семейного бюджета малообеспеченных семей расходуется на продовольствие. Эту ситуацию можно изменить, если торговля будет активнее передавать продукты с истекающим сроком годности в качестве поддержки нуждающихся. Сейчас основная проблема заключается в том, что для ритейлеров экономически более выгодно утилизировать такие товары, чем передавать их на благотворительность. В первом случае розница может компенсировать уплаченный НДС в 20%, а во втором — нет.



Изменения также предусматривают штрафы для компаний, которые передадут просроченные продукты населению. Юридические лица могут быть оштрафованы за подобные действия на сумму до 300 тыс. руб. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что не видит препятствий для внедрения такого подхода. Он отметил, что передача остатков пищевой продукции на благотворительность имеет явные преимущества: помощь нуждающимся и снижение экологических проблем за счет уменьшения образования отходов. Евтухов подчеркнул, что предлагается передавать на благотворительность только те товары, которые соответствуют законодательным требованиям и имеют приемлемый срок годности.



Президент благотворительного фонда «Банк еды Русь» Юлия Назарова сказала «Агроинвестору», что технология фудшеринга является эффективным решением как социальной, так и экологической проблем. «В этой связи мы полностью поддерживаем текущий законопроект, поскольку благодаря нему технология фудшеринга станет для компаний частью их собственных бизнес-процессов, а значит существенно увеличатся объемы помощи и больше нуждающихся людей получат от нас поддержку», — пояснила она. Назарова также выразила надежду, что перечень товаров, которые можно будет передавать без уплаты НДС, будет расширяться.



Назарова отметила, что для перераспределения таких больших объемов продукции необходимо соблюдение двух ключевых факторов: это наличие развитой инфраструктуры и профессиональных кадров, которые знают, как правильно выстраивать всю цепочку, понимают, как и с какими категориями продуктов можно работать, какие по ним существуют требования (в том числе по качеству).



Исполнительный директор АНО «Фудшеринг» Александра Кумпан сказала «Агроинвестору», что в фудшеринг-сервисы попадает еда, которую не успевают реализовать организации торговли и общественного питания. Доля таких продуктов, как правило, не превышает 2-3% оборота компании. Поэтому ограничение в 1% от выручки должно быть комфортным для тех, кто передает продукты. Кроме того, основной ассортимент, с которым работают фудшеринг-сервисы, — это продукты, не требующие специальных условий хранения. Предлагаемый законопроект учитывает эти категории продуктов, отметила она.



Ведущие российские торговые сети уже используют фудшеринг, чтобы предотвращать пищевые потери в магазинах. «Модель выглядит следующим образом: ежедневно в розничные точки приходят волонтеры АНО “Фудшеринг”. Вместе с сотрудниками магазинов они убеждаются в пригодности и безопасности продуктов. После этого фиксируют их передачу в соответствующем акте, — рассказывает Купман. — В тот же день волонтеры распределяют продукты среди своих подопечных, также отражая это в специальных актах. Как правило, у каждого волонтера есть три-пять семей, которым он помогает на регулярной основе». Она уточнила, что в 2023 году АНО «Фудшеринг» удалось спасти от утилизации более 100 т пригодных продуктов в Москве. Этот объем волонтеры проекта распределили среди почти 5 тыс. человек. Устранение налогового барьера поможет сделать фудшеринг более привлекательным с экономической точки зрения, чем отправка еды на полигоны, уверена она.



В пресс-службе X5 Group сказали «Агроинвестору», что приветствуют инициативы, направленные на развитие социальных инвестиций и благотворительных проектов. Там отметили, что сейчас компании массово не занимаются фудшерингом, поскольку есть налоговые ограничения. На данный момент не отменено обязательство по восстановлению сумм НДС принятых к вычету по тем товарам, которые идут на благотворительность, поэтому ритейл платит налог так, будто продает эти продукты, а не отдает нуждающимся. По оценке X5 Group, освобождение от данного обязательства при передаче товаров на благотворительность даже в объеме 1% от выручки станет хорошим стимулом для более активного развития фудшеринга в нашей стране.



X5 Group вместе с АНО «Фудшеринг» и Банком еды «Русь» с 2022 года запустила собственный фудшеринг. В рамках проекта компания передает нуждающимся хлебобулочные изделия, бакалею, фрукты, овощи, а также непродовольственные товары. По итогам 2023 года более 95 тыс. человек получили помощь в рамках фудшеринга. Им передали более 56 т продуктов и непродовольственных товаров с неистекшим сроком годности, пригодных для использования. Сегодня фудшеринг охватывает Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Рязань, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Томск. К проекту подключены 62 магазина «Пятерочка» и «Перекресток», 11 дарксторов и один распределительный центр.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит, что пилотные добровольные программы фудшеринга, которые запустили члены АКОРТ X5 Group и «Магнит», показали свою эффективность: в прошлом году помощь от ритейлеров получили порядка 315 тыс. человек из уязвимых социальных групп — им было передано более 350 т продовольствия. По его мнению, освобождение фудшеринга от НДС позволит масштабировать эту практику и решить ряд социальных и экологических задач.



Он считает, что введение порога в размере 1% от выручки выглядит логично, учитывая, что ранее был принят закон, освобождающий благотворительные отчисления компаний от налога на прибыль также в рамках 1% от оборота. Создание реестров организаций-благополучателей и компаний, участвующих в программах фудшеринга, повысит прозрачность и подконтрольность этой практики, что особенно важно при ее масштабировании, уверен Караваев. «На уровне АКОРТ данный законопроект еще будет обсуждаться, но мы поддерживаем создание четкой и понятной законодательной базы для фудшеринга, который может стать серьезным подспорьем нуждающимся людям и решить ряд социальных и экологических задач в стране», — добавил эксперт. Ключевой вопрос для законодательных инициатив, связанных с фудшерингом, — в грамотной проработке механизма реализации этого инструмента на всех этапах, подчеркнул он.



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