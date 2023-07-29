В России продолжаются эксперименты по фудшерингу

Пока просроченные продукты питания проще утилизировать, чем раздавать нуждающимся до истечения срока годности А. Гордеев

Торговая сеть «Магнит», крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, заявила о начале тестирования безвозмездной передачи продуктов питания с истекающим сроком годности для социально незащищенных граждан на базе гипермаркетов и супермаркетов в пяти городах: Туле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ельце (Липецкая область) и Ижевске (Удмуртия).



«“Магнит” запустил программу фудшеринга год назад — в июле 2022 года, — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании. — Проект был развернут в Москве и затем в Санкт-Петербурге на базе дарксторов — “магазинов без покупателей” для сборки онлайн-заказов. За это время компания передала нуждающимся 173 т продовольствия и помогла 92 тыс. человек. При этом в состав продуктовых наборов кроме базовых товаров (хлебобулочные изделия, бакалея и др.) также входят овощи и фрукты — всего около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения».



Бизнес и общественные организации обсуждают тему фудшеринга уже не первый год. Возможность использовать продукты с истекающим сроком годности для социальной поддержки, вместо того чтобы дождаться, когда они испортятся и их придется утилизировать, выглядит очень привлекательной. И потенциал у этого направления, по оценкам аналитиков, огромен. Так, аналитическое агентство «ТИАР-Центр» оценивает, что ежегодно в стране выбрасывается почти 18 млн т еды. Из этого объема 29% приходится на ритейл и общепит. При наличии развитого фудшеринга 3,6 млн нуждающихся граждан страны смогли бы бесплатно получать около 50% необходимого ежедневного рациона.



Первыми решением проблемы спасения пригодных в пищу продуктов от утилизации в России занялись общественные организации и волонтеры. Сегодня в стране существует несколько типов фудшеринг-сервисов. Например, банки еды (они аккумулируют и распределяют значительные объемы продуктов питания среди благотворительных организаций); волонтерские проекты, которые забирают еду в кафе, столовых и магазинах и распределяют среди заинтересованных потребителей; региональные группы в соцсетях, созданные по принципу «отдам бесплатно», где обычные пользователи делятся оставшейся едой.



«Банк еды “Русь” занимается фудшерингом уже более 10 лет, — говорит вице-президент благотворительного фонда Анна Алиева-Хрусталева. — Сегодня мы осуществляем 90% фудшеринга в благотворительном секторе: работаем с крупнейшими производителями, торговыми сетями, сельхозпредприятиями и общепитом. В 2022 году запустили агрофудшеринг: забираем у сельхозпредприятий излишки урожая и передаем нуждающимся. Только осенью прошлого года мы перераспредели более 560 т овощей и фруктов благодаря агрофудшерингу. Помогаем в среднем 1 млн человек в год в 60 регионах России».



Торговая сеть «Магнит» стала партнером «Банка еды Русь» в прошлом году. Волонтеры благотворительного фонда каждый день забирают продукты с истекающим сроком годности из дарксторов «Магнита» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Продукты проходят двойной контроль — со стороны сотрудников «Магнита», а затем со стороны волонтеров, чтобы убедиться, что товары имеют достаточный остающийся срок годности и пригодны для употребления. В тот же день волонтеры передают продукты благополучателям, которые проживают поблизости. Алиева-Хрусталева считает, что запуск фудшеринга на базе магазинов сети «Магнит» еще в нескольких регионах ускорит масштабирование проекта и усилит популяризацию этого направления. «Это значит, что продовольственную помощь получат больше людей, а хорошие продукты не превратятся в отходы», — резюмирует она.



Являясь эффективным инструментом в реализации социальной политики, защите экологии, формировании ответственного отношения к продуктам питания, практика фудшеринга вот уже несколько лет продвигается, в основном, общественными организациями и волонтерскими движениями, так и не став общей для сетей продуктовой розницы и общепита. Дело в том, что для активного развития направления существует несколько серьезных препятствий, которые невозможно решить, не привлекая власти.



Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов поясняет, что в существующем законодательном поле продукты питания выбрасывать выгоднее, чем отдавать нуждающимся. Крупные торговые сети, занимаясь фудшерингом, несут дополнительные расходы. Продукты с истекающим сроком годности нужно где-то аккумулировать, кто-то должен их проверять и следить, чтобы срок годности не истек, иначе благотворитель понесет уголовную ответственность, а это все — дополнительная работа и дополнительная оплата сотрудникам. Кроме того, продавец обязан заплатить налог на реализованный бесплатно, с помощью фудшеринга, товар. А вот при утилизации товаров компания может получить налоговый вычет в размере 20% от его стоимости.



«Действительно, бизнесу сейчас выгоднее утилизировать продукты питания, чем отдать их на благотворительность, — подтверждает Алиева-Хрусталева. — Все дело в НДС. То есть бизнес, передавая в фудшеринговые организации еду бесплатно, платит налог 10-20%, как при продаже. Конечно, это совсем невыгодно: утилизация продуктов обходится в два-три раза дешевле». По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, организация уже давно на разных уровнях продвигает инициативу по отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности при передаче их на благотворительность.



Не так давно у темы фудшеринга появились сторонники и в законодательном сообществе. Так, фракция ЛДПР в конце июня внесла на обсуждение Госдумы законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Поправки предполагают отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности и бутилированную воду, если они реализованы бесплатно. Из списка продуктов для фудшеринга исключены детское и диетическое питание, а также алкоголь. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что министерство поддержало инициативу.



«Освобождение от НДС товаров с истекающим сроком годности, передаваемых на благотворительность, придаст новый импульс развитию фудшеринга в России, поможет спасти десятки тысяч тонн качественных продуктов питания от утилизации», — уверены представители торговой сети «Магнит». В АНО «Фудшеринг» говорят, что развивать фудшеринг при более благоприятных внешних условиях готов не только «Магнит». «В конце 2022 года мы провели опрос ведущих торговых сетей в России. Его результаты показали, что почти все ритейлеры из топ-10 рассматривают внедрение фудшеринга при снятии ряда барьеров, в том числе налоговых», — прокомментировал представитель организации.



Потенциал фудшеринга огромен, подчеркивает Анна Алиева-Хрусталева. «По нашим подсчетам, если снять налоговые барьеры, то можно было бы перераспределять порядка 1,2 млн т продуктов. Такой объем позволит обеспечить едой абсолютно всех россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас благодаря фудшерингу перераспределяется всего несколько тысяч тонн продуктов в год. Так, «Банк еды Русь» распределяет порядка 10 тыс. т в год, при этом, по данным РАЭК, на долю фонда приходится 90% всего объема фудшеринга в стране», — отмечает она.



Огромное количество людей нуждается в продовольственной помощи — и это не только те официальные 20 млн человек за чертой бедности, но и те, кто таковыми официально не считаются, однако при этом едва сводят концы с концами, продолжает Алиева-Хрусталева. «Питание — одна из главных статей расходов у семей в кризисной ситуации, а благодаря фудшерингу они могут направить сэкономленные деньги на другие нужды. Таким образом, фудшеринг в целом повышает уровень жизни и дает шанс людям выбраться из замкнутого круга крайней нужды», — уверена она.



Участники фудшеринга и заинтересованные организации отмечают, что кроме необходимости уплаты НДС, существуют и другие проблемы. В пресс-службе Х5 Group (компания развивает фудшеринг с 2021 года) в числе таких проблем называют складскую логистику, а также выстраивание инфраструктуры по формированию списков нуждающихся и передаче продуктов. Однако все эти проблемы будут решаться в рабочем порядке, и фудшеринг примет массовый характер, если будет устранен главный камень преткновения — налоговые ограничения. «Мы считаем, что фудшеринг — это инициатива, которая хорошо работает за счет развития горизонтальных связей и формирования локальных сообществ. Важно, чтобы проектом занимались на местах. Сейчас сервисы по спасению еды в основном сосредоточены в крупных городах, поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы фудшеринг запускался в регионах», — говорит представитель АНО «Фудшеринг».



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