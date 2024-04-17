АКОРТ просит вернуть возможность продажи молочных продуктов с нечитаемой маркировкой

Нечитаемые коды на молочной продукции продолжают регулярно обнаруживаться у большинства производителей А. Орлов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), включающая в X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др., обратилась к правительству с просьбой продлить возможность продажи молочной продукции с нечитаемыми кодами маркировки. Письмо с таким запросом было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко в марте, пишет РБК со ссылкой на документ.



Речь идет о возможности передачи информации о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции в случае, если код маркировки не может быть прочитан. Без этого розничная продажа продукции становится невозможной. Соответствующее исключение было действительно с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024 года, при этом объем товаров с нарушениями маркировки, которые могли продавать торговые сети, был ограничен до 2% от общего объема молочной продукции, реализованной за месяц.



Необходимость сканирования маркировки молочной продукции на кассе для розничных продаж появилась 1 сентября 2022 года. Разработка исключений, позволяющих сетям продавать до 2% товаров с нечитаемыми кодами, началась в декабре того же года. Исключение было введено для того, чтобы производители и продавцы могли приспособиться к новым технологиям маркировки молочной продукции после ее внедрения в розницу и рассматривалось как временная мера. Механизм позволял производителям уменьшить количество товаров с нечитаемыми кодами, исправить ошибки и избежать дополнительных расходов.



Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что благодаря данному механизму удалось выстроить системное взаимодействие торговых сетей, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки) и поставщиков для совершенствования технологий нанесения маркировки, что привело к поступательному снижению доли продукции с нечитаемыми кодами. По его мнению, продление меры по обеспечению реализации такой продукции позволит гармонизировать эту работу без ущерба для торговли, вызванного невозможностью ее продажи, и потребителей, так как подобная продукция сопровождается всеми документами, подтверждающими безопасность и легальность ее происхождения.



В письме АКОРТ, на которое ссылается РБК, говорится, что нечитаемые коды на молочной продукции продолжают регулярно обнаруживаться у большинства производителей. Объем таких товаров, согласно данным ассоциации, варьируется от 0,5% до 1,5% от общего объема продаж у различных торговых сетей и в разное время. По мнению АКОРТ, это говорит о том, что применение различных технологий нанесения и проверки кодов маркировки на всех этапах товаропроводящей цепи не обеспечивает полную считываемость при продаже товаров на кассе.



Представитель Григоренко сказал РБК, что риски реализации товаров с нарушениями в объеме до 1,5% являются незначительными, в то время как запрет на такой механизм потребует утилизации более 500 млн единиц продукции ежегодно. Поэтому АКОРТ запросила продление сниженного порога разрешенных объемов продажи товаров с нарушениями до 1,5% от ежемесячного оборота всей молочной продукции компании. Минпромторг сообщил, что рассматривает предложения АКОРТ совместно с бизнес-сообществом и ЦРПТ с учетом внедряемого механизма, который может запрещать продажу товаров без корректной маркировки на основе информации в системе. Вопрос продления возможности продажи молочной продукции с нечитаемыми кодами обсуждался в Минпромторге 16 апреля, рассказали источники РБК. Там предлагался вариант продления механизма с порогом 0,5%.



Возможность продавать молочную продукцию с плохо читаемыми кодами была разработана Минпромторгом как временная, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес из-за ошибок нанесения или повреждения кодов маркировки при транспортировке, а также для получения информации о такой продукции для устранения ошибок, сказали «Агроинвестору» в пресс-службе ЦРПТ.



«Если на первом этапе количество таких товаров могло составлять до 2%, по данным АКОРТ, то сейчас по системе мы видим, что их в среднем не более 0,3%. Этот показатель рассчитан на основании данных, которые компании подавали в течение срока действия меры, и этот объем сопоставим со стандартными показателями производственного брака упаковки по любым причинам на производстве и при транспортировке», — отметили там. ЦРПТ видит, что порог не более чем в 2% дисциплинировал рынок с точки зрения нанесения средств идентификации, способствовал тому, чтобы такой продукции было минимальное количество, но одновременно понимает, что любой допустимый порог не мотивирует на дальнейшее снижение количества такой продукции.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что пока система не отлажена, важно сохранить возможность для устранения технических неполадок, не штрафуя при этом бизнес. Если этого не сделать, то бизнес будет вынужден терпеть убытки и списывать качественную, безопасную и при этом легальную продукцию только из-за того, что ее код не считывается на кассе, отметил эксперт. «Кроме того, ужесточение требований может негативно сказаться на всех участниках товаропроводящей цепи. Поставщики опасаются, что розница может переложить возросшие издержки на них и потребителей, что в текущей экономической ситуации недопустимо», — заключил Леонов.



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