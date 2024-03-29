Минпромторг: продажи просроченной молочной продукции снизились вдвое

С 1 мая будет исключена техническая возможность продажи продукции в случае ее незаконного введения в оборот или продукции с истекшим сроком годности А. Гордеев

В России с введением обязательной маркировки молочной продукции количество просроченных товаров этой категории уменьшилось вдвое, сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на итоговой коллегии Россельхознадзора, пишет «Ветеринария и жизнь». Качество молочной продукции, по ее словам, улучшилось более чем на 75%. Фискальный эффект увеличился более чем на 57 млрд руб. По оценке министерства, раньше доля недобросовестных участников рынка составляла 17%, сейчас она снижается, рынок очищается от недобросовестных игроков. Также снижается доля фальсифицированных молочных продуктов на рынке, отметила Приезжева. По данным Минпромторга, если на начало 2023 года доля фальсификата составляла 30%, то к началу 2024-го этот показатель сократился до 2,5%.



По словам Приезжаевой, с 1 мая в России начнет действовать новый порядок продажи молочной продукции. «Будет исключена техническая возможность продажи на кассе продукции в случае ее незаконного введения в оборот или продукции с истекшим сроком годности. Такая инициатива позволила на уровне кассового программного обеспечения блокировать реализацию опасной нелегальной и просроченной продукции», — рассказала она.



Она напомнила, что с 1 февраля проводится эксперимент, в рамках которого все производители — не только молочной продукции — тестируют нововведение. Например, в одной из федеральных торговых сетей продажи просроченной продукции сократились в 30 раз. Процесс продажи выглядит так: при сканировании кода маркировки товара на кассе программа обращается к системе «Честный знак» для проверки. Если продажа товара запрещена по данным системы, то программа уведомит продавца, а покупатель не может купить товар. Запрет на продажу может быть в нескольких случаях, например, если товар просрочен или введен в оборот незаконно. Товар может быть заблокирован для продажи по решению контролирующих органов или в случае отзыва партии товара с рынка.



Согласно данным презентации руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, на которые ссылается «Ветеринария и жизнь», за последние семь лет количество выявленных нарушений по показателям безопасности при анализе молока и молочной продукции сократилось в 2,5 раза. В 2017 году 8,5% образцов молочной продукции не соответствовали безопасности, а в 2023 году этот показатель уменьшился до 3,4%.



Данкверт подчеркнул значимость ужесточения наказаний для нарушителей, включая тех, кто занимается продажей фальсификата. По его мнению, улучшить ситуацию на рынке может помочь введение оборотных штрафов. «Предостережения не влияют на самосознание бизнеса. Мы должны принимать те меры, которые эффективно работают, — заявил он. — Законодателям нужно смотреть, каким образом мы должны дальше действовать: предупреждением, предостережением или, как предлагают многие ведомства, в том числе и ФАС, оборотными штрафами».



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