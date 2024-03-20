«Ведомости»: «Вамин Татарстан» и Danone достигли соглашения о продаже российских активов

В июле прошлого года Danone сообщала, что списала российские активы на 200 млн евро Health&Nutrition

Достигнуто соглашение о продаже Health & Nutrition (ранее известной как «Danone Россия» - часть французской корпорации Danone) российским инвесторам, сообщили источники «Ведомостей», близкие к компании. По их словам, в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024-го, когда компания находилась под временным управлением Росимущества по указу президента Владимира Путина.



По словам собеседника издания, покупатели планируют оплатить актив в равных долях. Этот вопрос уже окончательно решен, однако официально компанию, вероятно, не разделят пополам, считает источник «Ведомостей». Заинтересованность в активах Danone в России «Вамин Татарстан» и Закриева также подтвердили источник, связанный с правительством России и собеседник издания в финансовой компании. Последний отметил, что французская сторона была вынуждена значительно снизить цену актива в пользу покупателей.



В феврале 2024 года Financial Times (FT) сообщила о возможной продаже российских активов компании Danone, ссылаясь на письмо директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. По информации FT, «дочка» выразила готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд руб. предполагается использовать на обслуживание долга российского подразделения, остальная часть пойдет на оплату доли Danone в компании. В июле прошлого года Danone сообщала, что списала российские активы на 200 млн евро, еще около 500 млн евро составила неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.



Если говорить о текущей стоимости, которую называет «Вамин», то это достаточно серьезное дисконтирование, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Также необходимо понимать, что компания Danone - второй в России переработчики сырого молока, в сутки всеми заводами компании перерабатывается около 3,5 тыс. т. В ряде категорий бренды Danone остаются лидерами, занимая первое и второе место. Поэтому она считает, что новый собственник не будет менять команду, если сделка состоится. «Конечно же, “Вамин”, скорее, будет опираться на команду Danone, которая уже сформирована, очень профессиональная и ориентирована на европейский комплексный подход к бизнесу», — рассуждает Петрова.



По ее словам, новый собственник столкнется со всеми сложностями, которые есть на молочном рынке. В частности, это необходимость балансировки ассортимента в разнонаправленных трендах в части спроса. «Потребители, с одной стороны, требуют высоких стандартов качества, с другой стороны, достаточно комфортной цены. Поэтому управление таким активом требует достаточно грамотного подхода», — заключила она.



Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сказал «Ведомостям», что справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд руб., а с брендами — около 80 млрд руб. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также считает, что оценка в 80 млрд руб. является разумной, учитывая значительную долю рынка молочной продукции и детского питания, которую приобретает покупатель.



В 2022 году французская компания Danone передала управление своим российским бизнесом местным менеджерам и приостановила инвестиции. В результате чистая прибыль компании снизилась с 8,8 млрд руб. до 5,6 млрд руб. при увеличении выручки с 85,1 млрд руб. до 92,9 млрд руб. Активы компании «Данон Россия» временно перешли под управление Росимущества 16 июля 2023 года. В ответ на действия российской стороны, Danone заявила, что примет все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и обеспечения непрерывности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон. 13 марта 2024 года президент Владимир Путин отменил передачу российских активов Danone под временное управление Росимущества. Это решение было принято в связи «с целесообразностью», пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

