В 2024 году мировое потребление молока может увеличиться

В прошлом году потребление молока в России выросло на 5% Е. Егоров

В 2024 году средний объем потребления молока, молочных продуктов и яиц на душу населения в мире достигнет 56,4 кг, говорится в исследовании аналитической компании Statista. Прогнозируется, что мировая выручка от продажи этих товаров в 2024 году превысит $1,17 трлн. Из этой суммы большая часть придется на Индию — $173 млрд. Среди стран-лидеров также названы Китай, США, Германия и Россия.



Прогнозируется, что спрос активнее будет расти в странах с низким уровнем дохода, таких как Индия, Пакистан и некоторые государства Африки. Эксперты отмечают, что увеличение доходов населения будет способствовать повышению спроса на эти товары. При этом продукты под собственными торговыми марками становятся все более популярными из-за инфляционного давления. Оффлайн-продажи будут оставаться основным каналом продаж, но доля онлайн-продаж будет увеличиваться. По прогнозам аналитиков, существенный рост цен ожидается по сыру, в то время как стоимость других молочных продуктов будет меняться в пределах инфляции.



Несколько дней назад Rabobank опубликовал исследование, где говорится, что в 2024 году ожидается постепенное, но стабильное увеличение цен на молочные продукты. С учетом снижения расходов на корма прогнозируется улучшение рентабельности, что в конечном итоге будет способствовать увеличению производства молока в странах «Большой семерки» к концу 2024 года. Вероятно, 2024-й не будет годом с историческими пиками цен, однако фермеры по всему миру приветствуют перспективу возвращения прибыльности, отмечали аналитики.



Rabobank прогнозирует снижение объемов производства в первых двух кварталах текущего года по сравнению с прошлым, прежде чем положительные тенденции начнут проявляться во второй половине 2024-го, благодаря более благоприятным условиям. В последние месяцы снижение производства молока было частично компенсировано слабым мировым спросом. При этом низкие запасы молочной продукции на мировом рынке означают, что любые изменения в предложении или спросе могут повлечь за собой рост цен для конечных потребителей.



В прошлом году потребление молока в России выросло на 5% после снижения на 1% в 2022 году, сообщал в январе гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в интервью агентству ROSNG. По его оценкам, это рекордный показатель за последние 10-15 лет. Эксперт также отмечал устойчивый рост производства и экспорта молочной продукции. По его прогнозам, объем производства может увеличиться на 4% до 8 млн т, а экспорт — на 15%. Особенно заметно, по его мнению, растут поставки биржевых товаров, таких как сухое обезжиренное молоко и сыворотка. Белов также выделял важные тенденции, такие как нормализация запасов молочной продукции на внутреннем рынке и стабилизацию цен у сельхозпроизводителей. В 2024 году глава союза ожидает дальнейшего роста потребления молока и молочной продукции, а также сохранения положительной динамики по экспорту.



Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин сказал «Агроинвестору», что в 2023 году среднедушевое потребление молочной продукции выросло на 3% до 249 кг на человека в год, что стало максимумом за последние 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года. В товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением) валовое потребление выросло на 5% (+1,5 млн т), до 31,2 млн т. При этом рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции (сыры, сливочное масло и др.). Спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами снижается. Однако рост себестоимости будет сдерживать спрос в среднесрочном периоде, считает Воронин.



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