Минсельхоз продолжит использовать механизм возмещения аграриям CAPEX

Минсельхоз считает возмещение части капзатрат довольно эффективной мерой Freepik.com

Минсельхоз, который ранее заявлял о намерении постепенно отказаться от компенсации части понесенных аграриями капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов (CAPEX), решил продолжить использовать этот механизм и улучшить его. «Я помню, на одном из мероприятий говорил о том, что мы будем пытаться отказываться от CAPEX, но пока нам удается эту меру поддержки предоставлять. Но подчеркну — это достаточно хлопотно», — сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По его словам, в целом эта мера является довольно эффективной.



Однако, отметил Патрушев, этот механизм достаточно сложно отстаивать при согласовании с другими федеральными органами исполнительной власти. «Поэтому зачастую в начале года у нас в строчке CAPEX стоят нули, тем не менее, по ходу исполнения бюджета, по ходу того, как у нас высвобождаются какие-то определенные ресурсы, мы стараемся эту строчку наполнять», — рассказал он. По словам министра, Минсельхозу приходится прилагать больше усилия для сохранения этого направления поддержки. «Большинство наших согласующих ведомств не настолько позитивно воспринимают эту меру поддержки, считают ее не столь эффективной, тем не менее, думаю, что вместе с вами мы продолжим эту работу и пока постараемся эти CAPEX сохранять», — добавил Патрушев.



С учетом высокой значимости молочного направления в 2023 году по инициативе Минсельхоза правительство приняло решение предусмотреть возможность возмещения до 70% затрат молочников на приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования для маркировки. «Думаю, что это определенным образом поможет справиться с дополнительной нагрузкой, которая возникла в отрасли в связи с тем, что нужно было поставить это оборудование для того, чтобы соответствовать новым нормам», — сказал Патрушев.



Осенью 2023 года Минсельхоз одобрил 245 заявок на компенсацию затрат на маркировочное оборудование на сумму почти 2 млрд руб. «С 2024 года у нас планируются средства на возмещение CAPEX при условии регионального софинансирования. При этом для молочных комплексов размер компенсации составит 30%, — сказал министр. — Но и дополнительно для субъектов, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, на CAPEX предусматриваются определенные повышающие коэффициенты. Их уровень может достигать 1,4. То есть объем возмещаемых затрат может быть достаточно серьезно увеличен».



Патрушев также сообщил, что межведомственное согласование уже прошел проект постановления правительства о возмещении до половины затрат на приобретение техники и оборудования при модернизации ферм для расширения мощностей с содержанием от 1 тыс. голов скота. «Утверждение документа ожидается приблизительно через месяц», — уточнил он.



В январе 2023 года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что с 2024 года Минсельхоз планирует компенсировать часть капитальных затрат только крупным проектам в молочной отрасли. Он отмечал, что такие проекты обладают высокой рентабельностью, устойчивостью и способностью выдерживать ценовые колебания в течение нескольких лет. Для модернизации, реконструкции, переоборудования и создания более масштабных проектов для увеличения общего поголовья на предприятиях с численностью до 1 тыс. животных будет разработана новая мера поддержки, пояснял Разин. Патрушев тогда отмечал, что с 2024 года министерство намерено пересмотреть механизмы поддержки отрасли, ориентируясь, прежде всего, на поддержку наиболее эффективных и финансово устойчивых проектов. Рентабельность комплексов с более чем 1 тыс. голов КРС в полтора-два раза выше, чем у более мелких, при этом их сроки окупаемости значительно короче, сравнивал министр.



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