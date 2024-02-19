В 2023 году потребление молочной продукции стало рекордным за 28 лет

В этом году потребление, скорее всего, продолжит расти М. Стулов

Среднедушевое потребление молочной продукции, по предварительным оценкам, в 2023 году выросло до 249 кг на человека (плюс 3%), что является рекордом за последние 28 лет и почти соответствует уровню 1995-го. В товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением) валовое потребление увеличилось до 31,2 млн т (плюс 5%), говорится в отчете Аналитического центра Milknews.



Рост потребления стал следствием активного восстановления потребительского спроса на молочную продукцию в прошлом году. Положительная тенденция началась, главным образом, во втором полугодии и объяснялась ростом доходов при умеренной динамике розничных цен. Повышение спроса отмечается почти по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции (сыры, сливочное масло и др.). При этом спрос на более дешевую продукцию — с растительными жирами — снижается.



Потребление цельномолочной продукции в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 0,5% — до 10,77 млн т, кисломолочной продукции (без творога) — на 6,1% до 2,5 млн т, творога — на 6,1% до 719 тыс. т, сыров и сырных продуктов — на 10,3% до 1,1 млн т, сливочного масла — на 5% до 400 тыс. т, мороженого — на 9,7% до 491,5 тыс. т.



По мнению управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, росту потребления молочной продукции способствовали три ключевых фактора. Первый — увеличение реально располагаемых доходов населения на 5,4%. Поскольку молоко — это продукт массового потребления, его потребление выросло, причем за счет молокоемких видов. Вторая причина связана с ростом численности населения и развитием внутреннего туризма. «По населению мы фактически прибавили, а турпоток за пределы России сократился из-за курса валют и закрытия границ. В итоге отпуск люди проводили и деньги тратили внутри страны», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. Третья причина — усиление контроля за фальсификатом и использованием заменителей молочного жира. Соответственно, их доля снизилась, а натуральной продукции — выросла.



В течение 2023 года ситуация на рынке готовой молочной продукции стабилизировалась: не было ни резких всплесков, ни падения объемов реализации продукции, отмечает пресс-служба «ЭкоНивы». По оценкам компании, в 2024-м этот тренд сохранится. В прошлом году одной из самых перспективных категорий продукции стали полутвердые сыры. Этот рынок продолжит расти и в текущем году благодаря сохранению интересу со стороны потребителей.



В 2024-м году тренды, влияющие на рост потребления, скорее всего сохранятся, но прибавка составит не 5%, а 2-3%, считает Груздев. По прогнозу «Союзмолока», производство сырого товарного молока в России в 2024 году вырастет на 3-4% по сравнению с показателем за 2023-й. Об этом на полях выставки «ТатАгроЭкспо» ранее говорил гендиректор союза Артем Белов. «В абсолютном выражении это, наверное, порядка <…> 850 тыс. т. Я говорю именно о товарном молоке. <…> О том молоке, которое идет на переработку», — сказал Белов (цитата по ТАСС). Он отмечал, что, по прогнозам, 2024 год будет для отрасли достаточно сбалансированным, на что повлияет несколько факторов.



«Во-первых, мы прогнозируем продолжение роста потребления молока и молочных продуктов. Эта тенденция у нас началась в 2023 году и, скорее всего, сохранится в 2024-м. Связано, прежде всего, с ростом реальных располагаемых доходов населения», — уточнял он. Во-вторых, по словам Белова, в 2024-м ожидается серьезный рост спроса со стороны экспорта. Эти факторы создают хорошую основу для развития производства и переработки, уверен он.



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