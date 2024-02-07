Эксперимент по прослеживаемости партий молочной продукции начнется в июле

Летом прошлого года правительство временно упростило продажи молочной продукции с нечитаемой маркировкой Е. Разумный

В России с июля 2024 года по май 2025-го будет проведен добровольный эксперимент по прослеживаемости партий молочной продукции. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, пишет ТАСС. По ее словам, следующим этапом внедрения маркировки молочной продукции должна стать поэкземплярная прослеживаемость. Однако по результатам обсуждения с Минсельхозом и с бизнес-сообществом было решено провести эксперимент по прослеживаемости партий продукции. После завершения эксперимента планируется вернуться к обсуждению необходимости поштучной прослеживаемости молочной продукции.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова говорит, что разница между маркировкой по партиям и поштучным выбытием на кассе очень большая. «Сложность заключается в том, что для внедрения такой маркировки необходимы серьезные ИТ-решения. Они требуют больших инвестиций. Кроме того, если в какой-либо партии есть проблемы, вся партия не сможет быть проведена на кассе. В молочных продуктах основная сложность в ограниченных сроках годности», — прокомментировала она «Агроинвестору». Также есть сложности в части упаковочных решений, говорит Петрова. По ее словам, партии упаковки заказываются производителями с запасом, поэтому разные способы нанесения маркировки тоже могут вызвать проблемы.



Все эти факторы вместе осложняют и без того непростую ситуацию на молочном рынке, продолжает Петрова. Кроме того, новый вид маркировки войдет в себестоимость продукции. «По моему мнению, введение поштучной маркировки нужно отложить минимум на год, потому что сегодня мы наблюдаем много сложностей у производителей продуктов — санкции, упаковка, оборудование и так далее», — заключила Петрова.



Летом прошлого года правительство временно упростило продажи молочной продукции с нечитаемой маркировкой. В соответствии с разработанным Минпромторгом механизмом, до 1 апреля 2024 года у производителей есть возможность продажи маркированной молочной продукции с нечитаемой маркировкой в объеме не более 2% от общего количества проданных организацией розничной торговли единиц молочной продукции в рамках одного календарного месяца.



С 12 февраля 2024 года в России начнется эксперимент по маркировке определенных видов консервированных продуктов, который завершится 31 августа. В рамках эксперимента будут затронуты мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовое пюре и желе. Продукты питания для детей до года не будут участвовать в эксперименте.

