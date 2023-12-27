разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Доля дальнего зарубежья в экспорте молочной продукции выросла до 16%

Поставки в Китай увеличились в 2,3 раза

| «Агроинвестор» |

Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24%
Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24%

За девять месяцев этого года доля стран дальнего зарубежья в экспорте молочной продукции составила рекордные 16%. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на слова гендиректора ») Артема Белова. Так, существенно увеличились поставки молочной продукции в Китай — в 2,3 раза до 6,2 тыс. т, из которых 4,8 тыс. т пришлось на сыворотку. «В стоимостной оценке рост поставок в Китай составил 34% до $6,9 млн. В 2024 году в случае, если курс валют будет оставаться выгодным, экспорт также сохранит тенденцию к динамичному росту», — рассказали «» в отраслевом объединении.

В целом в 2023 году экспорт молочной продукции из России за рубеж показывал устойчивый рост, говорят в «». По данным объединения, в январе-сентябре поставки молочной продукции превысили уровень того же периода 2022-го на 12% в натуральном выражении и достигли 704 тыс. т. При этом отгрузки сыворотки и продуктов на ее основе выросли вдвое, основными покупателями были Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. 

Экспорт сухого обезжиренного молока за рубеж вырос в пять раз, поставки сухого цельного молока увеличились втрое, питьевого молока и сливок — на 28%, кисломолочной продукции — на 2%, следует из данных «». Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24%. По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, поставки мороженого за девять месяцев этого года составили около 13 тыс. т. По итогам 2023-го, скорее всего, удастся выйти на результаты 2022-го, но по сравнению с 2021-м поставки будут вдвое ниже. 


Груздев говорит, что в 2023-м экспорт молочной продукции на традиционные для России рынки снизился из-за высокой инфляции в постсоветском пространстве. Кроме того, еще в 2022 году поставки мороженого в США и ряд других стран прекратились из-за санкций, но эти объемы были компенсированы за счет сухих продуктов — сыворотки и сухого молока (цельного и обезжиренного). Оценить экспорт по направлениям сложно из-за закрытой таможенной статистики, но, по словам Груздева, за исключением СНГ поставки молочной продукции активно велись в страны Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива и Африки. Перспективы экспорта в следующем году будут зависеть только от курса валют, поскольку большинство интересных для России рынков уже открыты, добавил он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории

«Агротехника и технологии»

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023
«Агроинвестор» №12, декабрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2023
Кредиты становятся роскошью. Где агросектору брать деньги на ведение и развитие бизнеса

«Агроинвестор»

Кредиты становятся роскошью. Где агросектору брать деньги на ведение и развитие бизнеса
Дешево и сердито. Дискаунтеры захватывают российский рынок

«Агроинвестор»

Дешево и сердито. Дискаунтеры захватывают российский рынок