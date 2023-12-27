Доля дальнего зарубежья в экспорте молочной продукции выросла до 16%

Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24% Е. Разумный

За девять месяцев этого года доля стран дальнего зарубежья в экспорте молочной продукции составила рекордные 16%. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на слова гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова. Так, существенно увеличились поставки молочной продукции в Китай — в 2,3 раза до 6,2 тыс. т, из которых 4,8 тыс. т пришлось на сыворотку. «В стоимостной оценке рост поставок в Китай составил 34% до $6,9 млн. В 2024 году в случае, если курс валют будет оставаться выгодным, экспорт также сохранит тенденцию к динамичному росту», — рассказали «Агроинвестору» в отраслевом объединении.



В целом в 2023 году экспорт молочной продукции из России за рубеж показывал устойчивый рост, говорят в «Союзмолоко». По данным объединения, в январе-сентябре поставки молочной продукции превысили уровень того же периода 2022-го на 12% в натуральном выражении и достигли 704 тыс. т. При этом отгрузки сыворотки и продуктов на ее основе выросли вдвое, основными покупателями были Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.



Экспорт сухого обезжиренного молока за рубеж вырос в пять раз, поставки сухого цельного молока увеличились втрое, питьевого молока и сливок — на 28%, кисломолочной продукции — на 2%, следует из данных «Союзмолока». Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24%. По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, поставки мороженого за девять месяцев этого года составили около 13 тыс. т. По итогам 2023-го, скорее всего, удастся выйти на результаты 2022-го, но по сравнению с 2021-м поставки будут вдвое ниже.



Груздев говорит, что в 2023-м экспорт молочной продукции на традиционные для России рынки снизился из-за высокой инфляции в постсоветском пространстве. Кроме того, еще в 2022 году поставки мороженого в США и ряд других стран прекратились из-за санкций, но эти объемы были компенсированы за счет сухих продуктов — сыворотки и сухого молока (цельного и обезжиренного). Оценить экспорт по направлениям сложно из-за закрытой таможенной статистики, но, по словам Груздева, за исключением СНГ поставки молочной продукции активно велись в страны Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива и Африки. Перспективы экспорта в следующем году будут зависеть только от курса валют, поскольку большинство интересных для России рынков уже открыты, добавил он.



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