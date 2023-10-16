Viola увеличила мощность производства более чем на 50%

Ежемесячно завод производит 5 млн упаковок плавленого сыра Viola в «ваннах» «Виола»

Компания Viola (ранее — российское подразделение Valio) сообщила, что за год увеличила максимальную производственную мощность более чем на 50%, с 15 тыс. т до 23 тыс. т, вложив почти 250 млн руб. Она запустила обновленную линию по производству плавленых сыров в «ваннах» в подмосковном Ершове, а ранее сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвердых сыров.



По словам гендиректора компании Дмитрия Коненкова, этот год стал рекордным в инвестиционной истории Viola, однако и сам завод, и площадь, которой он располагает, и востребованность выпускаемого продукта дают значительный потенциал для дальнейшего развития предприятия. Ежемесячно с производственных линий завода на полки магазинов отправляется 5 млн упаковок плавленого сыра Viola в «ваннах» по 400 г, а также миллионы упаковок другого формата и объема, отметил он.



Сейчас плавленый сыр Viola в «ваннах», произведенный на заводе в Ершове, — в тройке российских лидеров категории, а также самый продаваемый плавленый сыр Москвы и Петербурга. Каждая четвертая упаковка плавленого сыра, приобретенная в этих двух городах — это сыр Viola, приводит данные директор завода Viola Денис Заверяев. Рост объемов производства позволит компании не только увеличить дистрибуцию на российском рынке, но и экспорт в страны ближнего зарубежья, СНГ, государства Азии и Южной Америки.



По словам Коненкова, которого цитирует ТАСС, доля экспорта пока не превышает 2-3% от общего товарооборота, но компания планирует и закладывает в стратегию достаточно агрессивный рост. При этом Viola не разрабатывает отдельные вкусы для внешних рынков, а использует классические. Вместе с тем, компания намерена выходить в новые категории и расширять ассортимент. «Сейчас формируется и будет представлена на согласование широкомасштабная программа расширения мощностей, программа увеличения объемов продаж в различных категориях», — добавляет он.



Завод Viola в Московской области специализируется на производстве всей линейки плавленого сыра Viola (в «треугольниках», «ваннах», ломтиках, мягкой упаковке) с 2009 года, а также занимается нарезкой и фасовкой полутвердых сыров. В общей сложности предприятие выпускает около 80 ассортиментных позиций. В апреле прошлого года финский концерн Valio Group завершил переговоры о продаже российского подразделения группе компаний «Велком». В рамках сделки покупатель получил права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в городе Ершово. В начале октября 2022-го ООО «Валио» сменило наименование юридического лица на ООО «Виола».



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