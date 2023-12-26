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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Мы продлеваем прием заявок на участие в премии «Агроинвестор года — 2023»

Вы еще успеете подать заявку в этом году

| «Агроинвестор» |

Канун Нового года — самое время, чтобы завершить начатые дела и успеть реализовать какие-то идеи, которые долго откладывали. Например, успеть подать заявку на участие в премии «Агроинвестор года — 2023».

Впрочем, мы прекрасно знаем, как отчаянно под конец года может не хватать рук и времени на все и сразу, поэтому продлеваем прием заявок до 26 января 2024 года. Обеспечьте успех своей компании в следующем году — расскажите о своих достижениях в заявке премии « года 2023». Ждем ваши заявки в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года».

Мы не берем взносы за подачу заявок; вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта.

Также на сайте премии до 26 января 2024 года идет голосование в номинации «Человек года». 

Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — . Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot, PRO BUSINESS TV, INFOLine / Advis.ru. 

Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.

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