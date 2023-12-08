По итогам года объем среднедушевого потребления молочных продуктов вырастет на 3%

Уровень запасов молочных продуктов сейчас находится примерно на среднегодовом уровне М. Стулов

По итогам 2023 года объем среднедушевого потребления молочных продуктов вырастет на 3%. Такой прогноз на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» озвучил директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин. Рост объема потребления в товарном секторе увеличится примерно на 5%. По его словам, таких темпов роста ранее не наблюдалось. Среднедушевой объем потребления товарного молока может достигнуть уровня 2000-х годов, а показатель валового потребления схож с данными за 1995 год, после которого в основном наблюдалось снижение.



Эксперт пояснил, что экономику в отрасли в 2023 году поддерживало отсутствие роста себестоимости производства в первом полугодии, во втором квартале начался динамичный рост доходов населения, который продолжился в третьем квартале. Кроме того, динамика цен на конечную продукцию была умеренной. Все эти факторы привели к повышению спроса на молочную продукцию, рассказал Воронин.



Анонсированное Минсельхозом субсидирование логистических затрат для предприятия молочной отрасли по повышенным ставкам позволило наращивать экспорт молочных продуктов, продолжает аналитик. По его словам, в этом году поставки начались, в частности, в новые для российских производителей страны, такие как Саудовская Аравия, Алжир, Тунис, Филиппины, ведутся переговоры о поставках в Пакистан, Таиланд, Египет, Оман, Кубу. «Это стратегически важные решения, на которые предприятия зачастую шли даже себе в убыток. Они делали это, понимая, что эти каналы сбыта имеют хороший потенциал с точки зрения дальнейшего развития отрасли. Внутренний спрос традиционно может меняться в зависимости от динамики доходов, а экспортные каналы — инструмент, балансирующий ситуацию на внутреннем рынке», — пояснил Воронин.



Рост спроса в этом году был обеспечен увеличением производства товарного молока. По оценке «Союзмолоко», в первом полугодии сельхозорганизации демонстрировали одни из самых высоких темпов увеличения выпуска за последние годы — порядка 6-7%. Во втором полугодии темпы немного замедлились на фоне падения цен и сокращения поголовья КРС. По итогам года ожидается, что производство товарного молока увеличится на 3,5-4% или около 900 тыс. т, рассказал Воронин.



По его словам, уровень запасов молочных продуктов сейчас находится примерно на среднегодовом уровне, по состоянию на начало ноября показатель был на 13% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. «Эти запасы будут поддерживать объем рынка и обеспечивать дополнительную ресурсную базу для объема потребления», — добавил эксперт. В то же время Россия пока не достигла уровня самообеспеченности молочной продукцией по Доктрине продовольственной безопасности, продолжает Воронин. На текущий момент показатель составляет около 85% при нормативе в Доктрине 90%. По большинству категорий обеспеченность полная, риски есть в молокоемких категориях: сыры, сухое цельное молоко и сливочное масло.



По мнению эксперта, именно в эти категории будут направлены отраслевые инвестиции в ближайшее время. «Сектор производства сухих молочных продуктов за последние годы был самым недоинвестированным в молочной категории. Вложения в выпуск сыров дают самую высокую прибавку год к году — около 16%», — привел данные Воронин. По его мнению, большую поддержку отрасли оказывает государственные субсидии. При этом около 17% товарного молока сегодня производятся в секторе ЛПХ, который достаточно слабо контролируется. Также там производится около 33% от всего объема сырого молока. По оценке Воронина, ЛПХ имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания выпуска.



В начале ноября стало известно, что с 2024 года Минсельхоз введет новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее 90% продукции российского производства к 2030 году, как предусмотрено Доктриной продбезопасности. Об этом говорила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, в следующем году будут внесены изменения в механизмы поддержки и выделены приоритетные регионы для развития молочного животноводства. В этих регионах производители будут получать повышенную субсидию на капитальные затраты. Кроме того, планируется ввести субсидию 50% затрат на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии увеличения количества скота до 1 тыс. голов и более. В 2022 году уровень самообеспеченности молоком составил 84,3%.



В августе председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2024 года для российских экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на транспортировку увеличится с 25% до 100%. Документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки. Решение было обусловлено ростом запасов молочной продукции длительного хранения на перерабатывающих предприятиях, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, отмечал Минсельхоз.

