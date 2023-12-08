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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

По итогам года объем среднедушевого потребления молочных продуктов вырастет на 3%

Динамика цен на молочную продукцию была умеренной

| Агроинвестор |

Уровень запасов молочных продуктов сейчас находится примерно на среднегодовом уровне
Уровень запасов молочных продуктов сейчас находится примерно на среднегодовом уровне

По итогам 2023 года объем среднедушевого потребления молочных продуктов вырастет на 3%. Такой прогноз на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» озвучил директор аналитического департамента ») Алексей Воронин. Рост объема потребления в товарном секторе увеличится примерно на 5%. По его словам, таких темпов роста ранее не наблюдалось. Среднедушевой объем потребления товарного молока может достигнуть уровня 2000-х годов, а показатель валового потребления схож с данными за 1995 год, после которого в основном наблюдалось снижение.

Эксперт пояснил, что экономику в отрасли в 2023 году поддерживало отсутствие роста себестоимости производства в первом полугодии, во втором квартале начался динамичный рост доходов населения, который продолжился в третьем квартале. Кроме того, динамика цен на конечную продукцию была умеренной. Все эти факторы привели к повышению спроса на молочную продукцию, рассказал Воронин.

Анонсированное Минсельхозом субсидирование логистических затрат для предприятия молочной отрасли по повышенным ставкам позволило наращивать экспорт молочных продуктов, продолжает аналитик. По его словам, в этом году поставки начались, в частности, в новые для российских производителей страны, такие как Саудовская Аравия, Алжир, Тунис, Филиппины, ведутся переговоры о поставках в Пакистан, Таиланд, Египет, Оман, Кубу. «Это стратегически важные решения, на которые предприятия зачастую шли даже себе в убыток. Они делали это, понимая, что эти каналы сбыта имеют хороший потенциал с точки зрения дальнейшего развития отрасли. Внутренний спрос традиционно может меняться в зависимости от динамики доходов, а экспортные каналы — инструмент, балансирующий ситуацию на внутреннем рынке», — пояснил Воронин.

Рост спроса в этом году был обеспечен увеличением производства товарного молока. По оценке «», в первом полугодии сельхозорганизации демонстрировали одни из самых высоких темпов увеличения выпуска за последние годы — порядка 6-7%. Во втором полугодии темпы немного замедлились на фоне падения цен и сокращения поголовья КРС. По итогам года ожидается, что производство товарного молока увеличится на 3,5-4% или около 900 тыс. т, рассказал Воронин. 

По его словам, уровень запасов молочных продуктов сейчас находится примерно на среднегодовом уровне, по состоянию на начало ноября показатель был на 13% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. «Эти запасы будут поддерживать объем рынка и обеспечивать дополнительную ресурсную базу для объема потребления», — добавил эксперт. В то же время Россия пока не достигла уровня самообеспеченности молочной продукцией по Доктрине продовольственной безопасности, продолжает Воронин. На текущий момент показатель составляет около 85% при нормативе в Доктрине 90%. По большинству категорий обеспеченность полная, риски есть в молокоемких категориях: сыры, сухое цельное молоко и сливочное масло. 

По мнению эксперта, именно в эти категории будут направлены отраслевые инвестиции в ближайшее время. «Сектор производства сухих молочных продуктов за последние годы был самым недоинвестированным в молочной категории. Вложения в выпуск сыров дают самую высокую прибавку год к году — около 16%», — привел данные Воронин. По его мнению, большую поддержку отрасли оказывает государственные субсидии. При этом около 17% товарного молока сегодня производятся в секторе ЛПХ, который достаточно слабо контролируется. Также там производится около 33% от всего объема сырого молока. По оценке Воронина, ЛПХ имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания выпуска.

В начале ноября стало известно, что с 2024 года введет новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее 90% продукции российского производства к 2030 году, как предусмотрено Доктриной продбезопасности. Об этом говорила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, в следующем году будут внесены изменения в механизмы поддержки и выделены приоритетные регионы для развития молочного животноводства. В этих регионах производители будут получать повышенную субсидию на капитальные затраты. Кроме того, планируется ввести субсидию 50% затрат на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии увеличения количества скота до 1 тыс. голов и более. В 2022 году уровень самообеспеченности молоком составил 84,3%.

В августе председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2024 года для российских экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на транспортировку увеличится с 25% до 100%. Документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки. Решение было обусловлено ростом запасов молочной продукции длительного хранения на перерабатывающих предприятиях, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, отмечал .

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