Цены на сырое молоко начали расти

Цены на сырое молоко на 11,9% ниже, чем в прошлом году flickr.com

Цены на сырое молоко в сентябре выросли впервые с начала года — на 1,1% к августу, до 31,7 руб./кг, в то время как за период с января по конец лета они снизились на 16,1%. В результате, несмотря на начавшийся рост, сырое молоко в сентябре 2023-го все равно стоило на 11,9% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года, следует из аналитического обзора «Союзмолока», на который ссылаются «Ведомости».



Вице-президент по региональному развитию и GR группы «Дамате» Андрей Григоращенко подтвердил изданию удорожание сырого молока. Кроме того, в ноябре цены у «Русмолко» были даже на 1% выше, чем в 2022 году, сказал «Ведомостям» гендиректор компании Станислав Фролов. Владелец компании-производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что цены на сырье непрерывно растут с августа — более чем на 10%, но они все равно чуть ниже, чем в прошлом году. Подорожание связано, во-первых, со спросом — он осенью всегда немного увеличивается. Во-вторых, отмечается небольшой рост потребления готовой продукции, который был вызван снижением цен на нее, сказал «Агроинвестору» Матвеев.



Цены на сырое молоко сейчас меняются в зависимости от региона, говорит гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. В центральной части страны, на Северо-Западе, Юге и на Урале рынок восстанавливается, а в Сибири и Поволжье темпы роста ниже, уточнил он «Ведомостям». Глава Sterda Consulting Алексей Груздев говорит, что рост цен на сырое молоко уже превышает 1%, и на сегодняшний день они фактически вернулись к уровню начала этого года. «Причины кроются как в росте себестоимости, так и повышенном спросе на сырое молоко, который спровоцирован целым комплексом причин. Как отреагируют цены на готовую продукцию — сказать сложно. Повышение будет однозначно, поскольку себестоимость переработки в течение года тоже ощутимо выросла, но насколько конкретно — это пока большой вопрос», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Сейчас в самом разгаре процесс согласования условий контрактов с ритейлом, продолжает он. С одной стороны, производители, понимая ограниченность платежеспособного спроса, будут стараться резко не повышать цены и растянуть процесс во времени. С другой стороны, торговые сети в любом случае будут стремиться сохранить значительный объем промоакций. «Где две эти стороны найдут баланс — сказать трудно. Кроме того, для разных категорий продукции динамика повышения цен будет существенно различаться», — добавляет эксперт.



Председатель совета, директор Молочного союза России Людмила Маницкая ранее говорила «Агроинвестору», что потребление молока в этом году может снизиться, а продажи — сократиться на 20-30%. Покупатели все больше ориентируются на бюджетные категории молочной продукции, что связано прежде всего с низкими доходами населения и инфляционным ростом цен, объяла она. По данным Центра изучения молочного рынка, потребление молока в России в 2022 году составило в среднем 165,6 кг в год на душу населения, что на 12,1% меньше, чем в 2021-м. Медицинская норма потребления составляет 392 кг на человека ежегодно.



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