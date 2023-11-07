Беларусь снова повысила для России экспортные цены на сливочное масло

На мировом рынке отмечается повышенный спрос на жиры Pixabay

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вновь увеличило минимальные экспортные цены на сливочное масло, поставляемое в Россию. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, с 4 ноября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и выше составляет 520 российских руб./кг (ранее — 510 руб.), а с жирностью от 72% до 80% — 470 руб./кг (460 руб).



Кроме того, минимальная экспортная цена сухого цельного молока увеличена до 300 руб./кг с 295 руб./кг. Действующие цены на другие молочные продукты и мясо КРС при поставках в Россию остались прежними. В предыдущие разы экспортные цены на сливочное масло менялись с 28 и 25 октября, до этого — с 20 и 12 октября 2023 года. Тогда они были повышены каждый раз на 10 руб. Согласно ранее принятому решению белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что производство сливочного масла в январе—сентябре составило 244,3 тыс. т, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Стоимость сливочного масла в рознице на начало ноября достигла 835,2 руб./кг, что на 0,3% выше, чем неделей ранее и на 1,3% выше, чем в предыдущем месяце.



На рынке отмечается повышенный спрос на жиры и присутствует определенный дисбаланс в части сухого молока, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «Рост индикатива вносит элемент непредсказуемости, с другой стороны ритейл давит на поставщиков, и, как следствие, снижается доходность в целом. В целом частый подъем цен разбалансирует рынок. При этом доля белорусского сливочного масла остается на уровне 25%», — сообщила эксперт. По ее словам, отечественное сливочное масло поставляется за рубеж в небольших объемах.



Спрос на молочные жиры в мире сохраняется, подтверждает директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин. Стоимость сливочного масла на биржах растет, и соответственно, индикаторные цены повышает и Беларусь после существенного снижения в начале этого года. Корректировка экспортных индикативов традиционно обуславливается конъюнктурными факторами, главным образом, в рамках Союзного государства, объясняет эксперт.



Беларусь является основным внешним поставщиком сливочного масла в Россию: в общем объеме импорта на республику приходится около 75% — в натуральном выражении это около 77 тыс. т в 2022 году, рассказал Воронин. Общий объем потребления масла в России оценивается в 421 тыс. т., уровень обеспеченности составляет 78%. «Высокие запасы, сформированные в начале года и в России, и в Беларуси повлекли снижение цен на сырое молоко в России. Сейчас ситуация меняется, цены начинают восстанавливаться в том числе из-за увеличения себестоимости, поэтому белорусские партнеры также повышают экспортные цены», — пояснил эксперт «Агроинвестору». При этом внутреннее производство сливочного масла в России в последние годы показывает положительную динамику развития: в 2022 году объем его выпуска увеличился на 16%. В текущем году производство соответствуют уровню прошлого года.



Между тем, валовой надой товарного молока в январе-сентябре 2023-го, по предварительным оценкам, увеличился на 4,4% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 19,6 млн т. В сельхозорганизациях производство выросло на 6,3%, достигнув 14,7 млн т, говорится в отчете аналитического центра Milknews. Основной рост производства в сельхозорганизациях отмечен в республике Татарстан (+109 тыс. т), Краснодарском крае (+86 тыс. т), Удмуртии (+61 тыс. т), Вологодской области (+35 тыс. т) и Республике Башкортостан (+33 тыс. т). В то же время производство снизилось в Ингушетии (-5 тыс. т), Северной Осетии (-2 тыс. т) и в ряде других регионов. Общее валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,5% до 26 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

