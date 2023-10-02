Вливания в «молочные реки». Производство молока остается привлекательным направлением для инвесторов

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В молочном животноводстве в этом году регулярно анонсируются крупные проекты по строительству новых ферм, хотя затраты на производство продолжают расти, а закупочная цена на сырое молоко снизилась. Даже при всех существующих сложностях перспективы у вложений в отрасль хорошие. Развитию будут способствовать экспорт и расширение производства молокоемких продуктов. По итогам 2023 года валовой надой товарного молока может увеличиться на 3,5 %

Производство товарного молока в прошлом году выросло на 700 тыс. т, до 24,5 млн т, следует из данных Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Увеличению объемов способствовали комплексная господдержка и совершенствование производственного процесса — модернизация действующих и открытие новых высокотехнологичных предприятий. Так, по информации Минсельхоза, только в 2022 году в России появилось более 200 новых и модернизированных ферм.



В этом году меры поддержки молочной отрасли продолжили совершенствоваться, и теперь они консолидированы в «стимулирующей» субсидии. При этом финансирование направления увеличено более чем на 2,5 млрд руб., до 14,5 млрд руб. Предусмотрены повышающие коэффициенты для эффективных производителей молока, а в рамках «компенсирующей» субсидии появилась возможность возмещения части затрат на килограмм реализованного молодняка КРС. По итогам первых семи месяцев 2023-го сектор демонстрирует положительную динамику: товарное производство выросло на 4,7% к уровню 2022 года — до 15,2 млн т. В том числе в сельхозорганизациях — на 6,8% (+728 тыс. т), до 11,5 млн т, оценивает Союзмолоко.



«Изменения рыночной конъюнктуры в определенные периоды времени оказывают влияние на динамику инвестиционной активности, но отрасль продолжает сохранять привлекательность для вложений, — комментирует гендиректор Союзмолока Артем Белов. — Благодаря реализации прежде всего новых проектов в сырьевом секторе устойчиво повышается надой товарного молока в среднем на уровне 3-3,5% ежегодно (с учетом замещения выпадающих объемов в частном секторе), а в сельхозорганизациях темпы роста в текущем году приблизились к 7%!» По итогам января — декабря товарное производство может увеличиться на 3,5% (+0,9 млн т), до 25,4 млн т, прогнозирует эксперт.



Новые планы

Проектов в сырьевом секторе действительно продолжает заявляться немало — это как строительство с нуля, так и модернизация, расширение существующих мощностей. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) глава Минсельхоза Московской области Владислав Мурашов и учредитель предприятия «Шаховская Нива» Сергей Васин подписали соглашение о возведении животноводческого комплекса и завода по переработке молока мощностью 100 т в сутки. Объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд руб.



«ПМ Групп» (дочерняя компания ООО «Аксентис») анонсировала в этом году проект строительства молочного комплекса на территории Нижегородской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор региона Глеб Никитин и заместитель гендиректора по развитию компании Антон Мингазов. Предприятие на 2,8 тыс. голов дойного стада разместится на площади 45 га без учета цеха выращивания молодняка. Планируемый объем производства молока — около 30 тыс. т в год, инвестиции оцениваются в 2,1 млрд руб.







3,6 млрд руб. рассчитывает вложить в расширение молочных ферм в Сафоновском и Ярцевском районах Смоленской области хозяйство «Золотая нива». Инвестор планирует существенно увеличить стадо КРС, построить новые коровники, кормовой центр, доильные молочные блоки. В планах компании — модернизировать уже имеющиеся помещения, например переоборудовать действующий доильный зал.



Компания «Приузолье» заявила о строительстве молочно-товарного комплекса на 3 тыс. голов КРС при поддержке Корпорации развития Нижегородской области. Проект также предусматривает создание кластера по выращиванию кормов для животных. Объем производства составит около 30 тыс. т сырого молока в год, а инвестиции достигнут 3,2 млрд руб. в период с 2024 по 2028 год.



Инновационная молочная ферма компании «Агроконсалтинг» на 1,2 тыс. голов должна быть введена в эксплуатацию в 2025 году и в Константиновском районе Ростовской области. Объем вложений в проект составит 1,5 млрд руб. По словам президента «Агроконсалтинга» Владислава Синева, предприятие будет производить до 15 тыс. т молока ежегодно.



Сразу несколько проектов было анонсировано в этом году в Башкортостане. Например, о намерении инвестировать 2,3 млрд руб. в строительство предприятия в Иглинском районе сообщила компания «Молочная индустрия». На новом комплексе планируется производить до 9 тыс. т сырого молока ежегодно, поголовье дойных коров составит 1,2 тыс. голов. Построить в республике ферму на 1,2 тыс. коров, а также площадку для выращивания и откорма молодняка КРС планирует компания «Прикамье». Вложения в проект составят 2,7 млрд руб., реализован он будет к 2025 году. Комплекс будет производить 12,6 тыс. т молока и 210 т мяса крупного рогатого скота в год. А ГК «Урожай» хочет возвести мощности, рассчитанные на содержание 2 тыс. голов КРС в Стерлитамакском районе региона. На создание фермы будет потрачено 1,1 млрд руб. Ежегодно на предприятии рассчитывают получать до 5,2 тыс. т молока. Строительство молочного комплекса планируется начать со следующего года.



Что с потреблением По прогнозу Людмилы Маницкой из Молочного союза, потребление молока в этом году может снизиться, а продажи сократиться на 20-30 %. Покупатели все больше ориентируются на бюджетные категории молочной продукции, что связано прежде всего с низкими доходами населения и инфляционным ростом цен, объясняет она. По данным Центра изучения молочного рынка (DIA), потребление молока в России в 2022 году составило в среднем 165,6 кг в год на душу населения, что на 12,1 % меньше, чем в 2021-м. Медицинская норма потребления составляет 392 кг на человека ежегодно.

Внедрение новых технологий, которые позволяют реализовать научные и технические достижения в области молочного животноводства и генетический потенциал животных, дают возможность молочным хозяйствам Башкортостана ежегодно производить 1586,1 тыс. т (около 5% всего объема молока в России) молока, а это третье место в стране, обращает внимание представитель пресс-службы республики. Устойчивый рост валового надоя в товарном секторе в последние пять лет происходит благодаря реализации мероприятий программы развития молочной отрасли до 2030 года. С 2018-го в регионе реализовано 18 крупных инвестиционных проектов, которые в настоящее время производят порядка 33% товарного молока (252,4 тыс. т).



В Краснодарском крае в соответствии со стратегией развития к 2030 году планируется нарастить объемы производства молока до 2,2 млн т, уже к концу этого года оно должно достичь 1,7 млн т. За январь — июль 2023-го в регионе получено около 1,026 млн т, что больше уровня прошлого года на 76,1 тыс. т (8%). Субсидии на поддержку собственного производства молока, а также обеспечение прироста надоев составили в регионе 2,1 млрд руб. «За последний год в крае запущена первая очередь молочного комплекса на 640 коров в племзверосовхозе “Северинский” Тбилисского района, при выходе на проектную мощность регион получит дополнительно более 7 тыс. т молока в год, введен в эксплуатацию молочный комплекс в Каневском районе на 3 тыс. голов, строится предприятие на 600 коров в КФХ “Барсук” Павловского района, — перечисляет представитель пресс-службы минсельхоза Кубани. — Кроме того, за последние годы в крае появилось несколько роботизированных ферм».



Минсельхозпрод Татарстана ожидает увеличение объемов производства по итогам 2023 года на 1,5%. Для стимулирования молочного животноводства в регионе предусмотрено 1,3 млрд руб. субсидий, что, по словам главы регионального ведомства Марата Зяббарова, на 112 млн руб. больше, чем в 2022-м.



Генетика, роботизация, рост продуктивности

Основными направлениями инвестиций в молочное животноводство являются модернизация оборудования, роботизация и улучшение дойного стада. «В этом году мы продолжаем выводить на плановую мощность в 100 тыс. т молока в год крупнейший в стране комплекс замкнутого цикла на 7,2 тыс. голов дойного стада в Сердобском районе Пензенской области, а также развивать комплексную программу интенсификации надоев, включающую работу и улучшение показателей по нескольким направлениям, среди которых кормление, генетика, здоровье стада, комфорт содержания, инновационные технологии и работа с молодняком, — рассказывает заместитель гендиректора «Русмолко» Станислав Фролов. — Показатель надоя 12,48 тыс. кг на корову в год подтвердил успешность выбранной нами стратегии». Большое внимание компания уделяет генетике. Специалисты предприятия выявили целевые показатели (удои, состав молока, показатели здоровья, воспроизводство, экстерьер), влияющие на качество стада, и ведут работу по их улучшению. В соответствии с этими параметрами происходит подбор семени быков-производителей. «Русмолко» использует в основном собственный ремонтный молодняк, полученный от семени элитных быков производителей, для заполнения ферм. Специально для этого в составе компании — комплекс по воспроизводству стада на 5,2 тыс. голов.







Председатель совета, директор Молочного союза России Людмила Маницкая считает, что сейчас и в ближайшем будущем увеличение объемов сырого молока будет обеспечено повышением надоев от одной коровы в большей степени, чем ростом дойного стада. «Главная тенденция последних лет, которая будет продолжаться, — это стабильное увеличение продуктивности коров», — соглашается эксперт организации «Институт молока» (занимается консалтингом в молочном животноводстве) Александр Герман. По оценкам экспертов аналитического центра Milknews, надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе — июле 2023 года выросли в среднем на 5,9% (+282 кг), до 5072 кг.



Инвестиции в рост производительности касаются и замещения импортных программ и технологий, говорит руководитель молочного комплекса ГК «Дамате» в Тюменской области Роман Бутенко. Само предприятие внедрило искусственный интеллект в процесс отела и дистанционный мониторинг стада. Компания начала реализацию проекта по управлению стадом крупного рогатого скота с целью заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить расширенный функционал по сравнению с зарубежными аналогами этим летом, сообщает спикер. Под управлением группы находится крупнейший в Сибири молочный комплекс на 6 тыс. дойных коров. По итогам прошлого года объем производства молока-сырья составил 56 тыс. т.



Над повышением качества поголовья ведется постоянная планомерная работа, продолжает Бутенко. «На базе нашей фермы реализуется масштабный проект в области генетики КРС, в рамках которого “Дамате” использует передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование и ЭКО, — делится он. — Кроме того, мы первыми в России начали работу по оценке племенной ценности коров и генотипировали все стадо, что позволяет нам улучшать структуру поголовья и создавать племенное ядро животных, прогнозировать экономические показатели комплекса в долгосрочной перспективе, дает возможность снизить затраты на корма путем отбора животных с низкой конверсией, получать дополнительный племенной молодняк на продажу». Развитие инновационных технологий на территории страны позволяет также снижать зависимость от импорта генетического материала, подчеркивает руководитель.



Об увеличении продуктивности дойных коров сообщает и гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. «По показателям производства растем, племенное стадо взрослеет, средний надой на корову стабильно удерживаем на уровне более 30 литров в сутки», — отмечает он. Компания реализует несколько молочных инвестпроектов в Татарстане. Общее поголовье холдинга насчитывает около 8 тыс. голов КРС. Первый проект «Август-Агро» — молочно-товарный комплекс «Уразметьево» (в Муслюмовском районе) на 2,4 тыс. голов дойного стада — вышел в этом году на полную производственную мощность. В стадии запуска находится комплекс «Степановка» (в Мензелинском районе) на 1,2 тыс. дойных коров. В прошлом году после реконструкции компания ввела в эксплуатацию ферму «Ялтау» (в Лениногорском районе) на 600 голов. Здесь планируется построить и вторую очередь, увеличив тем самым численность поголовья до 1 тыс. коров. Помимо этого, в 2023 году агрохолдинг начал возведение своего самого крупного комплекса «Ульянково» в Кайбицком районе республики с возможностью одновременного содержания до 6,8 тыс. голов КРС, в том числе 3,7 тыс. дойных коров. «Наш план — надоить до конца года около 40 тыс. т молока», — говорит Галяутдинов.







Рост результатов в молочных хозяйствах «ЭкоНивы» обусловлен в первую очередь увеличением продуктивности животных за счет усовершенствования рациона питания и эффективной работы со стадом, отмечает представитель холдинга. В 2022 году компания завершила два проекта в молочном скотоводстве (введено в эксплуатацию более 5 тыс. скотомест) — МФ «Урожай» и «Северная Нива Башкирия», которые в перспективе дадут до 90 тыс. т молока ежегодно. Общий объем вложений превысил 3,1 млрд руб. Кроме того, агрохолдинг ведет два проекта в Московской области и Татарстане, оба планируется запустить до конца текущего года. «На комплексе “Бортниково” в Ступинском районе Московской области будет содержаться 8,5 тыс. голов КРС, а комплекс “Наратлы” в Бугульминском районе Татарстана рассчитан на 3,55 тыс. коров и 5,1 тыс. голов молодняка молочных пород, — уточняет представитель «ЭкоНивы». — Инвестиции в каждый из этих проектов — порядка 4 млрд руб.». За первое полугодие 2023 года в хозяйствах группы произведено 619,4 тыс. т сырого молока в физическом весе, что на 6% превышает показатель соответствующего периода в 2022-м. По итогам всего года холдинг планирует произвести порядка 1,3 млн т сырого молока (годом ранее — 1,19 млн т).



Инвестиционные риски

Несмотря на немалое количество новых инвестпроектов, некоторые эксперты говорят все-таки о снижении инвестпривлекательности отрасли в последние два-три года. Прежде всего это связано со сроком окупаемости молочных проектов, который в среднем составляет 8-12 лет, акцентирует внимание Александр Герман. Большинству бизнесменов инвестиции с таким большим сроком окупаемости малоинтересны, утверждает он. Тем не менее молоко привлекает, потому что один из главных плюсов молочных проектов — это деньги каждый день.



В числе основных проблем сектора — низкий уровень закупочных цен на молоко, что отражается и на рентабельности. «Хорошо, если удается поддерживать уровень в 20-30%, возможный максимум — примерно 40%, — рассуждает эксперт. — Спасают субсидии, однако специфика их получения в том, что сначала нужно вложиться, а только потом компенсировать затраты». Ситуацию осложняют также СВО, обвал рубля, недостаток высококачественного импортного оборудования, которое сильно подорожало, перечисляет Герман. 60% себестоимости молока приходится на корма. И здесь также существенную и не самую позитивную роль играет удорожание комбикормов и кормовых добавок, добавляет он.







В 2023 году молочная отрасль столкнулась с резким падением цен на сырое молоко, которое началось весной и продолжалось практически на протяжение всего летнего периода, подтверждает Артем Белов. Так, средняя стоимость сырого молока в июле составила около 29,2 руб./кг, что было меньше, чем в тот же месяц годом ранее, и на 11,6% и на 2,3% меньше, чем в июне. По отношению к январю падение составило 16%. «К снижению цен привел некоторый локальный дисбаланс между продолжающимся ростом производства товарного молока и ограниченным платежеспособным спросом на выпускаемую молочную продукцию, что вылилось в образование существенных остатков, — разъясняет эксперт. — И снижаться они стали только к концу июля за счет развития экспорта и восстановления внутреннего спроса». Так, запасы сливочного масла по сравнению с показателями июля 2022-го уменьшились на 22% (до 20 тыс. т), сухой сыворотки — на 2% (до 18 тыс. т), сырных продуктов — на 14% (до 20 тыс. т). Однако по ряду молокоемких категорий остатки на складах предприятий остаются больше, чем годом ранее. В частности, это касается сухого обезжиренного молока (СОМ), чьи запасы больше на 12% (19 тыс. т), и сыров — на 23% (61 тыс. т).



В наиболее уязвимом положении оказались небольшие производители, однако и крупные агрохолдинги ощутили на себе негативное воздействие сложившейся ситуации, знает Белов. Кроме того, сейчас вновь начался рост себестоимости из-за повышения цен на корма, энергоресурсы, валютозависимые статьи затрат, увеличиваются расходы на трудовые ресурсы. Негативно влияет на сектор и ускорение ослабления рубля, а также повышение темпов инфляции. «В результате до конца года себестоимость молока может вырасти, что, конечно, отразится и на себестоимости готовой продукции, потребляемой населением, — признает эксперт. — При этом доходность в отрасли может существенно снизиться, а для ряда производителей — перейти в отрицательную зону».



Из-за долгого срока окупаемости молочных проектов основными инвесторами в сфере молочного животноводства являются крупные агрохолдинги, констатирует представитель «ЭкоНивы». «В ближайшие годы молочное животноводство продолжит развиваться по пути, который уже прошли российские птицеводы и свиноводы, а именно в направлении стандартизированных высокотехнологичных промышленных комплексов с четко просчитанной эффективной бизнес-моделью, а также в сторону большей консолидации», — прогнозирует он.



Для представителей малого и среднего бизнеса ситуация не благоприятствует планированию и реализации инвестпроектов молочного направления, соглашается фермер из Татарстана Рамис Хасанзянов. В 2022 году предприниматель получил грант «Агростартап» на строительство молочной фермы на 50 голов дойного стада. «Были планы по развитию, но пока их отложили, самой большой проблемой является низкая закупочная стоимость молока — менее 30 руб./кг, — обращает внимание он. — Несмотря на поддержку как региона, так и района, начинать новые проекты при такой цене с практически нулевой окупаемостью для небольших хозяйств нереально». Чтобы вложения продолжались, сырое молоко должно стоить хотя бы 33-35 руб./кг, считает Хасанзянов.







Сложнее становится и крупным инвесторам. «В текущих экономических условиях мы работаем, что называется, в минус, даже притом что реализуем продукцию высокого качества (жирность молока на наших комплексах доходит до 4% и выше), — комментирует Галяутдинов. — Но остановиться на полпути и отменить начатые проекты значило бы понести еще больший убыток, поэтому мы продолжаем двигаться в надежде, что рано или поздно на рынке установится приемлемая для производителей цена на молоко». По мнению руководителя, даже 1-1,5 руб. прибавки к текущей стоимости стали бы решающими для экономики предприятий.



Тем не менее эксперты и участники рынка видят высокий инвестиционный потенциал отрасли. «При всех существующих сложностях перспективы у вложений в молочное животноводство есть, — уверен Галяутдинов. — Сектор переживает очередной из экономических спадов, которые регулярно наблюдаются, в среднем с периодичностью раз в семь-восемь лет, но после этого, как правило, следует активный рост». Это общемировой тренд: похожая ситуация разворачивается с небольшим временным лагом во всех странах, подчеркивает он. И те, кто инвестирует в молочную отрасль сейчас, с большой вероятностью смогут выйти на полную производственную мощность на исходе семилетнего цикла, на пике роста цен на продукцию, полагает руководитель.



Повысить привлекательность отрасли могут развитие переработки и экспорт молочной продукции. Участники рынка это понимают и уже двигаются в данных направлениях. Так, активно развивает переработку «ЭкоНива»: компания расширяет производственные мощности и инвестирует в модернизацию существующих предприятий. При этом основным драйвером роста для отечественного молочного сектора может и должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (СОМ, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, уверен представитель группы. «Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из основных поставщиков широкого спектра молочки на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться», — акцентирует внимание он.







Сейчас важно дополнительно поддержать экономику производителей молока, отмечает Артем Белов. «Для этого необходимо обеспечить их доступными кредитными ресурсами для пополнения оборотных средств, минимизировать административную нагрузку, а также сохранить высокий инвестиционный импульс в отрасли через реализацию всего комплекса действующих мер помощи на всех этапах производства и переработки молока», — предлагает он. Нужно наращивать и поддержку внешнеторговых операций, стимулировать развитие экспортно ориентированных производств, считает эксперт. Вывоз продукции на внешние рынки позволит поддерживать инвестиции в производство молокоемких категорий продукции, что, в свою очередь, будет повышать спрос на сырое молоко.

