«Союзмолоко»: запасы молочных продуктов на предприятиях снижаются

На конец июля запасы сливочного масла были на 22% ниже чем годом ранее Pixabay

В августе «Союзмолоко» зафиксировал снижение запасов молочной продукции на складах различных предприятий. По данным союза, которые приводят «Ведомости», на конец июля запасы сливочного масла были на 22% ниже по сравнению с прошлым годом. Запасы сухой сыворотки составляли 18 тыс. т, что на 2% меньше, чем в июле 2022 года. Запасы сухого цельного молока остались на уровне прошлого года — 9,7 тыс. т. Запасы сухого обезжиренного молока увеличились на 12% до 19,4 тыс. т, сыра -выросли на 23% до 61,2 тыс. т.



Устойчивый рост запасов молочной продукции наблюдался весь 2022 год и продолжался в первом квартале 2023 года, сказал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Однако спрос на молочную продукцию начал восстанавливаться, что привело к сокращению запасов на складах, объяснил Белов. Он также отметил рост экспорта молочной продукции как одну из причин снижения запасов. «Во втором и третьем кварталах темпы прироста существенно замедлились. Этому способствовало восстановление потребления молочных продуктов в результате повышения реальных располагаемых доходов населения на 5%, а также увеличение объемов экспорта», — отметил Белов.



Так, объем экспорта сухого обезжиренного молока за первое полугодие в 1,5 раза превысил объем вывоза за весь прошлый год, продолжает он. За полгода объем отгрузок сыворотки был таким же, как за весь прошлый год. Наряду с замедлением темпов прироста производства сырого молока, которое началось в июле, эти факторы способствовали восстановлению цены на сырое молоко, говорит Белов. Рост за последние полтора месяца в зависимости от региона составил от 50 коп. до 3-4 руб. за литр. «Как мы помним, с февраля цена в зависимости от региона снизилась на 20-25%, и сейчас мы как раз наблюдаем ее постепенное восстановление», — прокомментировал Белов.



В своем отчете «Союзмолоко» прогнозирует рост себестоимости производства молочной продукции к концу года, пишут «Ведомости». Белов уточнил «Агроинвестору», что это связано с увеличением цен на дизельное топливо и корма, а также инфляцией и повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. «Мы наблюдаем рост всех составляющих себестоимости: электроэнергия, топливо, заработные платы, цены на корма. В результате, по нашим прогнозам, рост себестоимости по сырому молоку может составить 8-10%, по готовой продукции — на 7-9% до конца 2023 года», — прогнозирует эксперт.



В конце марта Белов говорил, что в 2023 году серьезной угрозой для молочной отрасли может быть снижение потребительского спроса. Он отмечал, что молочная продукция очень зависит от уровня доходов населения. В прошлом году потребление молочных продуктов снизилось на 200-250 тыс. т, в то время как производство выросло примерно на 800 тыс. т. Это привело к образованию запасов продукции в объеме 1,4 млн т, что на 40% больше, чем обычно.



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