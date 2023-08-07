Экспортерам молочной продукции компенсируют 100% затрат на ее транспортировку

Молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры являются приоритетными для транспортировки М. Стулов

С 1 января 2024 года размер компенсации затрат экспортерам молочной продукции на ее транспортировку увеличится с 25% до 100%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры являются приоритетными для транспортировки.



Решение было принято из-за увеличения запасов молочной продукции длительного хранения на перерабатывающих предприятиях, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока-сырья. Увеличение компенсация на транспортировку позволит избежать негативных последствий на внутреннем рынке, считает Минсельхоз. Механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году, и до сих пор ставка возмещения составляла 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя. В 2023 году объем компенсаций в целом составил 11 млрд руб.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что благодаря новому виду поддержки в виде 100% компенсации логистических затрат российские предприятия могут получить преимущество на внешних рынках. «Это будет способствовать увеличению объема поставок и диверсификации каналов сбыта, а также позволит снизить запасы и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. При этом крайне важно обеспечить финансирование нового инструмента поддержки предприятий молочной отрасли», — считает он.



Белов отметил, что сейчас молочная отрасль вступает в новый этап своего развития — экспортоориентированный. «Сегодня большое количество компаний активно занимается налаживанием поставок на внешние рынки, ранее закрытые для России. Это не традиционные для нас партнеры из стран СНГ, а государства Африки, Азии, Ближнего Востока», — рассказал Белов. По его мнению, главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию на мировом рынке.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что положительно относится к инициативе увеличения компенсации затрат на транспортировку молочной продукции. «Основное преимущество такой меры господдержки — возможность отечественным производителям конкурировать на биржевых рынках сухого молока, сухой сыворотки и фракций, а также сливочного масла и сыра. На данный момент список приоритетных продуктов достаточный и необходимо посмотреть, какой результат будет у российских экспортеров», — добавила она.



Для активного развития экспорта России необходимо работать с себестоимостью, расширять объемы господдержки для переработчиков, делать кредиты более доступными для молочной отрасли, считает Петрова. По ее мнению, также важный этап при развитии экспорта — это имидж страны, в этом отношении России также необходимо двигаться.



О том, что Минсельхоз прорабатывает возможность введения компенсации экспортерам 100% затрат на поставки молочной продукции на внешние рынки, стало известно в конце июня. Тогда замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отмечал, что эта мера должна стабилизировать ситуацию на рынке. «На сегодняшний день производство молока не падает, и в целом маржинальность бизнеса позволяет нам, с учетом государственной поддержки, продолжать стабильно развивать отрасль», — оценивал он. Замминистра считает особенно перспективным экспорт сухого молока.



В конце мая гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что экспорт молочной продукции из России может помочь снизить избыток товара на рынке и стабилизировать цены. Однако из-за ограничений на субсидирование экспорта, установленных ВТО, Россия не может использовать государственные экспортные субсидии, поэтому эффективным может быть механизм частного субсидирования.



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