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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Топ-20 компаний увеличили производство сыра на 8,3%

В прошлом году они выпустили более 300 тысяч тонн продукции

| Агроинвестор |

Спрос на сыры снизился из-за роста цен
Спрос на сыры снизился из-за роста цен

«Юговский комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) по итогам прошлого года выпустил 39 тыс. т сыра — на 0,1 тыс. т больше, чем в 2021-м, что позволило ему сохранить первое место в рейтинге крупнейших производителей сыра и сырных продуктов, составленном «», агентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла ГК «Фудлэнд», которая увеличила производство на 2,2 тыс. т до 30,3 тыс. т. Третье место с показателем 23 тыс. т сохранила («Вимм-Билль-Данн»).

» за прошлый год увеличил производство почти на 34% до 19,1 тыс. т и стал четвертым в списке лидеров. На пятой строчке расположился СК «Ичалки»/ СЗ «Сармич» с 18,9 тыс. т — на уровне 2021 года. «Вамин», нарастивший выпуск сыра на 42,8% до 18,6 тыс. т, стал шестым в рейтинге, на седьмой позиции — компания «Киприно», которая в прошлом году, как и в 2021-м, выпустила 17 тыс. т сыра. ГК «» увеличила производство на 12,8% и стала восьмой с показателем 14,3 тыс. т. Девятое и десятое места с объемом 14,2 тыс. т. делят Savencia Fromage & Dairy, которая снизила объем выпуска сыров на 10,7%, и MLK Group («Ува-молоко»), прибавившая за год 9,2%.

Также в топ-20 вошли «Молвест» (12,7 тыс. т), «Азбука сыра» (12,1 тыс. т), DMK Group (11 тыс. т), ГК «Сыробогатов» (10,6 тыс. т), « Групп» (9,7 тыс. т), им. Н. И. Ткачева (9,1 тыс. т), «» (8,8 тыс. т), «Сырная долина» (8,4 тыс. т), «Кабош» (5,4 тыс. т) и «Сыродел» (5,1 тыс. т). Новым участником рейтинга стала «Сырная долина», список крупнейших игроков покинул МПК «Сырный дом». Лидерами по темпам прироста производства среди участников рейтинга стали « Групп» (68,1%), «Сырная долина» (45%) и «Вамин» (42,8%).

В рейтинге не учитываются показатели двух фасовщиков сыра — лидера этого сектора «Пир-ПАК» (принадлежит агрохолдингу «Степь») и ГК «Нева-Милк». Первый по итогам прошлого года выпустил 23 тыс. т продукции, что соответствует третьему месту, вторая — 17,7 тыс. т (условное восьмое место).

Общий объем производства топ-20 крупнейших сыроделов составил около 302 тыс. т (без учета фасовщиков) — на 23 тыс. т, или на 8,3% больше, чем по итогам 2021 года. Рост обусловлен запуском и выходом на полную мощность инвестпроектов, начатых в предыдущие годы, поясняют авторы рейтинга. Общий выпуск сыра в стране в прошлом году составил 682 тыс. т (плюс 4,2% к уровню 2021-го), таким образом на долю участников рейтинга пришлось свыше 44% объема.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство сыров в России к 2030 году может превысить 1 млн т, а потребление — увеличиться с нынешних 7 кг до 9 кг на человека в год. По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров может вырасти на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, прогнозируют аналитики. В прошлом году, по подсчетам Streda Consulting, потребление сократилось на 1,2%: сказалось повышение цен. По данным , в 2022 году средняя потребительская цена на сыр составила 756,74 руб./кг против 641,22 руб./кг в 2021-м.

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