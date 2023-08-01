Топ-20 компаний увеличили производство сыра на 8,3%

Спрос на сыры снизился из-за роста цен Е. Егоров

«Юговский комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) по итогам прошлого года выпустил 39 тыс. т сыра — на 0,1 тыс. т больше, чем в 2021-м, что позволило ему сохранить первое место в рейтинге крупнейших производителей сыра и сырных продуктов, составленном «Союзмолоко», агентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла ГК «Фудлэнд», которая увеличила производство на 2,2 тыс. т до 30,3 тыс. т. Третье место с показателем 23 тыс. т сохранила PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»).



«Сыр Стародубский» за прошлый год увеличил производство почти на 34% до 19,1 тыс. т и стал четвертым в списке лидеров. На пятой строчке расположился СК «Ичалки»/ СЗ «Сармич» с 18,9 тыс. т — на уровне 2021 года. «Вамин», нарастивший выпуск сыра на 42,8% до 18,6 тыс. т, стал шестым в рейтинге, на седьмой позиции — компания «Киприно», которая в прошлом году, как и в 2021-м, выпустила 17 тыс. т сыра. ГК «Доминант» увеличила производство на 12,8% и стала восьмой с показателем 14,3 тыс. т. Девятое и десятое места с объемом 14,2 тыс. т. делят Savencia Fromage & Dairy, которая снизила объем выпуска сыров на 10,7%, и MLK Group («Ува-молоко»), прибавившая за год 9,2%.



Также в топ-20 вошли «Молвест» (12,7 тыс. т), «Азбука сыра» (12,1 тыс. т), DMK Group (11 тыс. т), ГК «Сыробогатов» (10,6 тыс. т), «Комос Групп» (9,7 тыс. т), «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (9,1 тыс. т), «Русагро» (8,8 тыс. т), «Сырная долина» (8,4 тыс. т), «Кабош» (5,4 тыс. т) и «Сыродел» (5,1 тыс. т). Новым участником рейтинга стала «Сырная долина», список крупнейших игроков покинул МПК «Сырный дом». Лидерами по темпам прироста производства среди участников рейтинга стали «Комос Групп» (68,1%), «Сырная долина» (45%) и «Вамин» (42,8%).



В рейтинге не учитываются показатели двух фасовщиков сыра — лидера этого сектора «Пир-ПАК» (принадлежит агрохолдингу «Степь») и ГК «Нева-Милк». Первый по итогам прошлого года выпустил 23 тыс. т продукции, что соответствует третьему месту, вторая — 17,7 тыс. т (условное восьмое место).



Общий объем производства топ-20 крупнейших сыроделов составил около 302 тыс. т (без учета фасовщиков) — на 23 тыс. т, или на 8,3% больше, чем по итогам 2021 года. Рост обусловлен запуском и выходом на полную мощность инвестпроектов, начатых в предыдущие годы, поясняют авторы рейтинга. Общий выпуск сыра в стране в прошлом году составил 682 тыс. т (плюс 4,2% к уровню 2021-го), таким образом на долю участников рейтинга пришлось свыше 44% объема.



По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство сыров в России к 2030 году может превысить 1 млн т, а потребление — увеличиться с нынешних 7 кг до 9 кг на человека в год. По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров может вырасти на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, прогнозируют аналитики. В прошлом году, по подсчетам Streda Consulting, потребление сократилось на 1,2%: сказалось повышение цен. По данным Росстата, в 2022 году средняя потребительская цена на сыр составила 756,74 руб./кг против 641,22 руб./кг в 2021-м.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

