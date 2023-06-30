«Кукморский молкомбинат» построит в Татарстане сырзавод за 3 млрд рублей

Предприятие будет выпускать продукцию белорусского бренда «Беловежские сыры» Freepik.com

«Кукморский молочный комбинат» на заседании Инвестиционного совета Татарстана представил проект строительства завода по производству сыра. Мощность переработки молока составит 500 т в сутки, около 60% сырья будут поставлять кукморские фермеры. В год планируется производить до 1,8 тыс. т продукции. На новом производстве создадут 250 рабочих мест, говорится на сайте совета.



По данным портала «Бизнес Online», инвестиции в проект составят 3 млрд руб. Также на площадке рассматривается возможность производства кисломолочной продукции, рассказал изданию директор «Кукморского молочный комбината» Айзат Халиуллин. Ожидается, что земля, на которой построят завод, войдет в промышленный парк «Кукмор». «Уникальность проекта в том, что мы не делаем собственный бренд. Есть белорусский бренд „Беловежские сыры“. Они тоже как инвесторы по технологии заходят в проект. За счет того, что мы используем их бренд, они будут развивать продажи», — сказал Халиуллин «Бизнес Online».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что, с одной стороны, развитие крупного сыродельного предприятия — хорошая идея. Однако нюанс в том, что производство строится исключительно под контрактное производство и СТМ. «Без собственных брендов и системы продвижения предприятие обречено на очень низкую маржинальность и зависимость от держателей бренда. Оно будет иметь длительный срок окупаемости. Если с собственным брендом и его развитием такой завод можно окупить за 5,5-6,5 лет, то в данном случае низкая маржа приведет к тому, что реальный срок окупаемости может составить 7-8 лет», — считает она.



По мнению Петровой, нужно внимательно изучать рынок не только в текущем моменте, но и смотреть на то, как он будет развиваться в ближайшие 10 лет. «Наш рынок далек от ситуации, когда существуют долгосрочные контракты. В России партнеры меняются достаточно быстро, контрактные обязательства нарушаются. Это может быть большой проблемой. Для того, чтобы предприятие было прибыльным и эффективным, доля СТМ не должна превышать 10%», — считает Петрова.



Кроме того, для эффективности предприятия нужно позаботиться о себестоимости, а значит, это должна быть специализация на определенных видах сыров. В противном случае достичь эффективность будет невозможно, считает Петрова. В целом на рынке сыров растет доля СТМ, наблюдается активный рост спроса на сырные продукты, также идет рост тендерных поставок в торговых сетях, добавляет она.



По мнению Петровой, в дальнейшем рынок будет двигаться разнонаправлено. Потребители будут внимательно относиться к цене из-за снижения доходов. В структуре рынка все большую долю будет занимать HoReCa. При этом спрос на высококачественные сыры по-прежнему сохраняется, отметила Петрова. Производителям стоит обратить внимание на брендинг, стабильность качества и оптимальные линейки.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что бизнес-модель предполагаемого проекта очень интересна. «Конечно, принцип работы под чужими брендами не нов, и очень многие сыроварни выпускают сыры под СТМ сетей или федеральными брендами. Но, насколько мне известно, это первое такое предприятие в России, планирующее работать без собственной торговой марки», — отметила она.



По ее мнению, это существенно снижает предпринимательские риски проекта — не нужно беспокоиться о построении сбыта, логистики, технологии производства. Такая бизнес-модель заметно уменьшает маржинальность бизнеса, но компания получает стабильный доход. «Сосредоточившись только на контроле закупки сырья и самого производства, руководитель может отдать этим процессам все свои силы и время. Мне кажется, это перспективная схема для многих небольших региональных агропроизводителей», — заключила Корягина.



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